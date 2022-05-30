兩男認酒店房藏10汽油彈　官稱不慎可致極大傷害　各囚50個月

兩男子和他人於前年2月，向彌敦道的路障投擲汽油彈。其中一名男子被捕時，警方在身上搜出酒店房卡。警方因此附近酒店的房間，拘捕另外多人，以及搜出10支汽油彈和其他製造汽油彈的材料。兩男今（30日）在區域法院承認縱火和管有物品意圖損壞或摧毀財產兩罪。法官指社會事件於2019年尾漸休止，惟被告希望透過同類行為，令已熄滅的暴力灰燼死灰復燃，同時若他們若有不慎，會令酒店內的人受極大傷害。經考慮後，法官判處兩被告監禁4年2個月。



兩次被告：陳鴻基（26歲）和陳國強（28歲），縱火罪指他們於2020年2月4日，在油麻地彌敦道與甘肅街交界，無合法辯解而用火損壞屬於香港政府的財產，即該交界的一段車路。

酒店房內亦藏腐蝕液

管有物品意圖損壞或摧毀財產罪指他們於2020年2月3日至5日期間，在油麻地 Casa Deluxe Hotel 的一個單位內，保管或控制10枚汽油彈、一瓶易燃液體、兩罐汽油和一樽腐蝕性液體等。

指被告想令暴力死灰復燃

法官判刑時指，本案為2019年社會動盪的餘波，被告和其他未經深思熟慮的人，以為單靠破壞可以令政府失去威信，無從管治，從而達致社會改革，甚至推翻政治架構。至於如何改革等，被告和其他參加者不太了解。再者，社會事件於2019年尾漸休止，被告卻希望透過同類行為，令已熄滅的暴力灰燼死灰復燃。

若有不慎酒店內的人會受極大傷害

此外，法官亦指本案是有計劃和事前部署，涉案6人亦分工合作，租用酒店房間，並在附近的五金店和便利店購買製造汽油彈的工具。法官指，被告是有系統地重複犯案。而被告犯案之處，是九龍的繁忙地區，商住樓宇林立，他們使用汽油彈，隨時引起嚴重的人命傷亡和財物損失。此外，被告在酒店房內，處理極為危險和不穩定的材料。若有不慎，會令酒店內的人受極大的傷害。經考慮後，法官判處兩被告監禁50個月。

案件編號：DCCC 1073、1074/2020