大專生被發現藏兩汽油彈　稱遭警長設局陷害不獲受理　囚14個月

大專生兩年前被警員截查時，在其攜帶的紙袋內搜出兩枝汽油彈。他否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，並指事件由一名警長「自編自導」策劃，他遭設局陷害。裁判官拒接納其說法，裁定大專生罪成。裁判官今（5日）在觀塘法院判刑時指，接受被告在案中非領導者，但有計劃犯案。同時，案發時正值社會運動，案發地點就近可能受襲的葵涌警署。經考慮後判被告監禁14個月。



被告林偉豪（24歲），早前被裁定於2020年4月13日，在葵芳邨葵正樓外的公眾地方攜有兩枝汽油彈。

被指設局警長無被起訴並已復職

裁判官早前裁決時指，辯方沒有任何證據證明警長蘇志恒設局陷害被告。警長雖曾被捕，但最終未有被起訴，亦獲復職。

從IG看到工作才會犯案

辯方今求情指，被告一直裝備自己，望日後成為運動教練。被告來自基層家庭，母親2016年患上子宮頸癌，他做兼職幫補家計。惟受疫情影響，不少餐廳沒有營業，被告收入大減。他在Instagram 看到工作，只需做三小時 、便有5000元。他受到吸引，才犯下本案，但最終未獲分毫。

辯方又指，被告被捕後共錄取三份口供，向控方提供資料。辯方強調，該些資料有價值，不同意控方稱，它們沒有實際用途。

接納被告非領導者

裁判官判刑時指，被告在審訊後被定罪，不接納他有悔意。對於辯方稱被告是「中左圈套」，裁判官指接納他非領導者，又不排除被告或因他人提供金錢而犯案，強調他賺錢支付母親非減刑理由。

兩汽油彈可立即使用

裁判官續指，被告在公眾地方管有兩個汽油彈。同時，該兩個汽油彈可立即使用，可對人命財產造成傷害。尤其當時正值社會運動，案發地點就近葵涌警署，可能受襲。而被告在案中亦是有計劃犯案。

裁判官認為，被告的口供未有向控方提供實際協助，但接納被告過往的義工服務有貢獻，酙情減刑1個月，最終判刑14個月。辯方在判刑後，申請被告上訴期間可保釋外出，但申請遭拒。

案件編號：WKCC827/2020