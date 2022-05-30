MIRROR演唱會5.31開售　城市售票網特別安排　十點前已登入將失效

人氣男子組合MIRROR紅館個唱明天（5月31日）早上10時起公開發售，主辦單位早前公布與康文署達成共識，將以實名制售票，提供合共12場約37,700張門票，每人限購兩張。城市售票網今（30日）公布三大特別安排，包括於開售前已登入者將未能進入購買頁面，開售後系統將自動為等候進入購票程序的顧客嘗試再次登入功能，當演唱會門票尚餘少於2000張時，系統則會停止提供自動嘗試再次登入功能。



人氣男子組合MIRROR紅館個唱明天早上10時起公開發售，城市售票網今（30日）公布三大特別安排（資料圖片）

城市售票網網站公布明日售票的特別安排，包括實施不同時段的登入限制，倘市民於開售前、即明日上午10時前已預先登入網站連結，以等候「搶飛」，網站系統將預設為不能延續至上午10時後，意味「鏡粉」們無法提早登入網站排隊。

當進入開售時段即上午10時起，顧客等候登入城市售票網時，城市售票網表示，系統將會提供自動為顧客嘗試再次登入功能，直至另行通知。此外，當開售的Mirror演唱會門票尚餘少於2000張時，系統會停止提供自動嘗試再次登入功能。

MIRROR早前宣布將於7月和8月舉行紅館演唱會，門票將於5月31日早上10時正於城市售票網公開發售。（網上圖片）

人氣男子組合MIRROR紅館個唱，將於明天(5月31日)早上10時起公開發售。

主辦單位大國文化早前亦公布購票詳情，列明每人每次只限購買最多兩張門票。經城市售票網購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同，且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場。若持票人士於購票後因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間辦理退票手續（不包括任何手續費），以門票面值半價退票。

至於歌迷會「MIRO」會員專屬的的MIRO特別場，則須於6月1日至6日於mirrorweare.com登記參加購票活動。合資格人士可於6月10日早上10時起透過Cityline指定網站，憑MIRO會員號碼及MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票。同樣，購買門票時須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。