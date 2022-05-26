MIRROR、Tyson Yoshi推實名制賣飛　歌手為杜絕黃牛黨出盡奇招

MIRROR在7月底起於紅館舉行的《We Are Live Concert 2022》，門票一如既往供不應求，炒價甚至一度達6位數。在日前Tyson Yoshi（程浚彥）率先透露8月舉行的個唱將採用實名制售賣後，事隔一日，MIRROR除了決定加開「MIRO特別場」外，更決定全數12場公開發售門票以實名制形式開賣，除了令樂迷避免捱炒價入場，也再度掀起歌手以實名制售賣個唱門票的討論。



Tyson Yoshi、MIRROR相繼宣布演唱會以實名制形式出售門票，以實際行動打壓黃牛黨。（資料圖片／MV截圖）

黎明電子化售票試行實名制

早在2017年，黎明在中環海濱活動空間舉行《黎明Leon's Penguins in Live 2017》時，已經開始試行實名制，電子門票上均印上購票者的名稱，樂迷要經過身份核實才能以特製QR Code入場。雖然歌手在過去未必採用實名制出售演唱會門票，但他們在呼籲歌迷切勿光顧黃牛黨的同時，也開始採用特別方式售票，令忠實支持者能順利購票。

Leon在5年前的演唱會除了採用電子方式購票，觀眾在入場前也需要核實身份，一旦自己與門票上持票人名稱不符則無法入場。圖為電子票參考樣式。（網上圖片）

買久石讓音樂會飛要碰運氣

2018年，日本配樂大師久石讓曾經來港，與香港管弦樂團舉行過音樂會，當時大會宣布加開一場之際，購票者需要以身份證號碼、英文全名、電郵及聯絡電話於網上登記，只有抽中的人士才能購票。同樣以實名制方式安排觀眾入場，久石讓的演唱會同時需要考驗樂迷的運氣。

除了透過抽籤形式得到購票資格外，當時有中籤者最後放棄購票後，大會也安排將餘下門票以實名制形式公開發售，當日有大批忠實聽眾排隊碰運氣。（資料圖片）

周國賢遇炒家即取消購票資格

要杜絕炒家，歌手或需要用另類方式出售門票，甚至放棄公開發售。例如周國賢在2018年的《GALACTICA銀河鉄道之夜》演唱會，他決定加場場次不設公開發售，樂迷需要用個人Google帳戶填寫訂飛表格，在經過繁複的人手確認、核對手續後才能成功買飛。與此同時，他參考五月天演唱會限制持疑似黃牛票人士入場的做法，一單發現訂單有炒賣門票意圖後，工作團隊會在收集證據後取消購票資格，大大增加歌迷購票成功的機會。

當時有工作人員會透過短訊核實身份，並搜集足夠證據，之後周國賢不但公開對話內容，更決定取消所有疑似炒家的訂票資格。（資料圖片／周國賢Facebook圖片）

要睇Serrini個唱先要考試

除了公開發售以外，歌迷也可透過專屬平台、信用卡等方式優先訂票，但Serrini的個唱則與眾不同。在上年《SERRINI “I’M (NOT) FINE, THX.” LIVE 2021》中，有意購票的觀眾需要通過「樹妮妮DSE能力試」（Dr. Serrini Examination），快而準的歌迷才能得到優先購票的資格。能夠成功取得滿分的樂迷，相信也是Serrini的忠實聽眾吧。

近年Serrini演唱會的特色在於，歌迷要入場就要考試。（資料圖片）

試當真引入荷蘭式拍賣

雖然並非演唱會，但YouTube頻道試當真在上年舉行的《試當真一週年現場版》（暫名），其荷蘭式拍賣手法被視為有助打壓黃牛黨的手法之一。他們採取的策略是從一個遠高於市價的價位開始，每24小時分階段降價，直至一個低於市價的價位。錯失買飛時機的觀眾固然會覺得可惜，但黃牛黨同樣要靜候最佳入貨時機，因此他們強調，只要觀眾願意付出相應價錢購票，即可在適當時候買飛，一旦在購票失敗後觀眾仍願意光顧黃牛黨，則代表實驗失敗。

試當真引入荷蘭式拍賣方式出售門票，其實是一場社會實驗，希望觀眾在錯過門票後仍堅持不買黃牛飛。（影片截圖）

新常態下網上門票成另一出路

過去演唱會都只能親身到場才能看到台上第一時間的狀況，一旦錯過就要等待歌手出碟才能欣賞。但在樂壇的新常態下，誰說觀賞演唱會一定要買飛入場？但有不少歌手願意網上直播演唱會，觀眾在購買網上通行證後即可安在家中欣賞演出。雖然現場感是無法取代，但樂迷總算多了一個渠道欣賞偶像風采，又少了一個光顧黃牛黨的原因。