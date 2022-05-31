運輸署九龍牌照事務處首日試行派籌一度混亂　輪候領籌市民排錯隊

運輸署牌照事務處安排失當，連累辦理牌照申請的市民經常花長時間大排長龍，日前更被審計報告點名批評。運輸署日前表示，為減少大堂輪候人流，今早﹙31日﹚在九龍牌照事務處試行派籌輪候系統試驗計劃。

《香港01》今早到現場觀察，未到正式派籌時間，現場已有大批市民等候，並分為多條人龍，辦理不同牌照。不過不少市民批評，現場指示混亂以致錯排隊伍，並認為問題重點是運輸署缺乏人手處理相關事務，並無開放全數櫃位處理，｢五個窗得返三個窗做嘢。｣



+ 1

運輸署今早在位於長沙灣政府合署的九龍牌照事務處，試行派籌輪候系統試驗計劃，辦理駕駛執照及申請駕駛考試的人士，如未有網上預約，必須於現場取籌才可使用櫃位服務。該署於上下午各派發160及100個籌號，為禁絕排隊黨，取籌時市民須輸入身份證號碼，不得轉讓籌號。

上午的籌號於早上9時派發，記者約8時半到場時，運輸署門外已有多條人龍，分流辦理不同事務的市民，而取即日籌的人龍，亦排滿一條樓梯，至少約有50人。不過未開始派籌，現時已發生混亂，有數名代辦執照的市民批評，署方指示不清，本身大約7時多到場如常排隊，但原來今日新安排下，排隊位置變更，｢排咗成粒鐘先話我排錯隊！｣當中有人與運輸署職員爭論，職員回應稱，早已貼告示，並指：｢咁係你哋唔知啫！」

Y姐﹙化名﹚是其中一名從事代辦服務的市民，幾乎每日都到運輸署牌照事務處排隊。她表示，平時至少需排2小時，最多曾排隊5小時，批評負責辦理手續的職員過少，派籌未能針對問題，「五個窗得返三個窗做嘢。」

市民網上預約後錯排取籌隊伍

除了從事代辦的「熟客」排錯隊，市民彭小姐到場後亦錯排辦理其他牌照服務的隊伍。她原本已於網上預約，但到現場時，職員未問她有否預約，便指向領取即日籌的隊伍。她在領取籌號後，接受記者訪問期間，方知原來已預約人士毋須再領籌，批評當局安排混亂。

現場所見，職員今早分批安排市民到取籌機領籌，市民須輸入身份證號碼，之後便會獲得寫上籌號及印有QR Code（二維碼）的即日籌。掃瞄QR Code後，便可即時知道當時正處理的籌號。

未知可掃碼觀看叫號情況 取籌後仍逗留門外等候

有不少市民領籌後，仍然逗留在辦事處門外，仍然有大批人在門外等候，當中有不少未知道原來掃瞄QR Code後會顯示當時籌號；亦有部份人表示擔心叫過籌號。另外，大約派籌30分鐘後，已派發了80張籌，即已派一半；到大約10時10分，已派了140張籌，即只餘下20張。

取籌至完成辦理牌照手續約需時一小時

市民邱先生認為，派籌是好嘗試，理論上可方便市民領籌後外出閒逛，但今日安排不太順暢，即使到了自己的籌號，進入辦事處時，仍有約15人排隊，最終由排隊領籌至完成手續離開，大約花了一小時。

另一位市民羅先生表示，過往曾排隊3至4小時，相信新措施會有幫忙，不過派籌安排早已於不同場所、食肆實施，認為推行過遲，笑言：「依家先有啲似（屬於）2022年嘅安排」。