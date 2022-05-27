運輸署九龍牌照事務處5.31起試行派籌　每日260個籌號不可轉讓

運輸署牌照事務處經常大排長龍，被指玩殘續牌的車主及司機。運事署今日（27日）表示，為減少牌照事務處大堂輪候人流，將於下周二（31日）起，在九龍牌照事務處試行派籌輪候系統試驗計劃。

發言人提醒，辦理駕駛執照服務及申請駕駛考試時，如未有網上預約，必須於現場取籌才可使用櫃位服務，上下午分別派發160個及100個籌號，每人限取一籌。為禁絕排隊黨，取籌時亦需輸入身分證號碼，並不得轉讓。



▼4月22日 運輸署長沙灣牌照事務處續排長龍▼



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運輸署表示，即日籌號將在每個工作天的上午9時起派發160個，上午籌號於當日下午2時前有效；下午2時起則派發100個籌，下午籌則於當天下午5時前有效。市民取籌時必須輸入身分證明文件首四位數字或字母（如K123）。所有即日籌號必須於指定時段使用，逾期無效。

掃描籌號QR code即知輪候情況

持有有效籌號的申請人可憑籌入場，按職員指示前往指定隊列輪候櫃位服務。申請人的身分證明文件號碼必須與取籌時輸入的身分證明文件號碼相同，方可使用櫃位服務。屆時申請人可掃描籌號上的二維碼，即時可得知牌照事務處叫喚籌號的最新情況，無需留在牌照事務處等候。

運輸署會密切留意派籌輪候系統試驗計劃的進行情況，並視乎試驗結果，計劃逐步擴展至另外三間牌照事務處。

此外，政府資訊科技總監辦公室由5月起於各牌照事務處安排流動登記隊，協助市民登記成為「智方便+」用戶。市民如果已登記備有數碼簽署功能的「智方便+」，可以於網上遞交續領車輛牌照及正式駕駛執照申請，無需前往牌照事務處輪候櫃位服務。