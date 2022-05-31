灣仔Pici意粉專門店疑爆食物中毒 四人食Tiramisu後腹瀉、暈眩等
撰文：黃金棋
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衞生署衞生防護中心今日（31日）公布正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及四人。當局指受影響人士於5月26日到訪灣仔的意粉專門店「Pici」，曾進食意大利芝士蛋糕（Tiramisu），其後出現腹痛、腹瀉、暈眩等病徵。
當局指四名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。另外，一名病人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。
衞生防護中心表示，首宗個案涉及兩名男子，年齡為38及46歲。他們5月26日到位於灣仔進教圍16號地舖的Pici午膳，並於進食後約10小時30分鐘至18小時30分鐘出現腹痛、腹瀉、暈眩、虛弱、噁心和嘔吐等病徵。
另一宗個案涉及兩名女子，年齡為25及26歲。她們同日於同一所食肆午膳，約10小時至17小時30分鐘後出現類似病徵。
當局提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生，包括光顧可靠及有牌照的食肆、避免進食生的海產，以及小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔等。
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