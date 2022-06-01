珍寶海鮮舫｜經典港產片《食神》取景　「田雞」黯然：曾衝出國際

位於香港仔的地標、停運兩年的珍寶海鮮舫，突然宣告將於本月移離香港，亦意味交由海洋公園營運計劃「難產」。這艘海鮮舫建築內外古色古香，多年來吸引中外遊客「朝聖」，經典港產片《食神》亦於餐廳內取景，食神對決爭霸的情節，成為不少港人的集體回憶。

有份參演及統籌該齣電影的資深電影人「田雞」田啟文憶述，演員及製作團隊以接駁船朝入晚返，花足一星期於船上拍攝結局場景，最終電影更獲美國片商青睞購入翻拍權，「呢部係公司首部劇作，我哋嗰陣都好自豪。」他慨嘆一如大笪地等本土地標式回憶，海鮮舫同樣不敵時代洪流，促政府介入，力挽狂瀾。歷史掌故專家鄭寶鴻則表示，傳統茶樓近年已碩果僅存，以往招待外國客人時，對方亦對海鮮舫讚口不絕。



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田啟文曾參演及負責統籌電影《食神》。（資料圖片）

曾參演及負責統籌電影《食神》的田啟文憶述，當時共花七天時間於珍寶海鮮舫內拍攝電影結局，事後亦於海鮮舫內舉行電影的記者會，加上前期準備，演員及製作團隊均留下不少足跡。

他又指，《食神》是星輝這家公司首部劇作，隨後更被美國電影商購入版權，惟雙方未能於改編內容上達成共識，最終西方版《食神》未有面世，「我哋嗰時堅持我哋嘅初衷，要求最後勝出嘅菜式一定要係中菜，唔能夠係美國漢堡包。雖然最終成唔到事，但創業作已經有呢個成績，嗰陣我地都好自豪。」對他們而言，珍寶海鮮舫別具意義。

多齣外國電影多次訪取景 冀獲保留

他指，珍寶海鮮舫聞名中外，亦吸引不少外國電影到訪取景，「有佢嘅吸引力同歷史，值得保留同推廣」。海鮮舫內的裝潢及氣派，亦令其憶起當年香港的五光十色，「但時代不斷發展，往事只能回味。」

倡新局成立在即「做返少少嘢」：唔好只著眼佢嘅經濟效益

田啓文續說，不少本土回憶例如大笪地、銅鑼灣避風塘等，已隨時代發展逐漸消失，期望政府可以介入，「好睇政府有無決心同前瞻性」，亦可趁著文化體育及旅遊局成立在即，「係咪可以做返少少嘢呢？唔好只著眼佢嘅經濟效益，就算係一粒種子，都需要栽培先會發芽成長。」

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田啓文提到，自己亦與珍寶海鮮舫結下不解緣，因為自己曾於田灣居住，遂經常與友人到訪用膳，「坐接駁船過去，坐下入面張龍椅，好有特色。」即使隨後搬至東區，仍會專程到訪懷緬，他嘆指，「香港仔嗰時話要發展漁人碼頭，但最後無咗影，依家連珍寶海鮮舫都要離開埋我記憶，不過都無辦法，始終係生意考慮。」珍寶海鮮舫前途未卜，或快將遷離香港，田啓文無奈道：「黯然，緊係黯然啦，《食神》『黯然銷魂飯』呀嘛。」

《食神》以外，海鮮舫亦是多套電影的取景場地，包括《無間道2》，以及李小龍領銜主演的《龍爭虎鬥》、占士邦電影《鐵金剛大戰金槍客》都曾在船上取景。海鮮舫歷來亦曾接待過各國政要和商界名人，英女皇伊利沙白二世、國際巨星湯告魯斯亦曾是座上客。

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歷史掌故專家鄭寶鴻則表示，珍寶海鮮舫是港人的集體回憶，他憶述，自70年代起不時前往飲茶，亦有不少公司或團體在當時的「太白海鮮舫」及「海角皇客」設宴，大排筵席，甚具排場，他及至千禧年代亦有閒時到訪，「如果唔再存在，都幾失落，始終都稱得上係香港特色。」

碩果僅存傳統茶樓

他又指，近年不少人已轉投新式酒家懷抱，傳統茶樓近年已碩果僅存，「食嘅嘢其實就大同小異，但傳統風味就好唔同。」他提到，以往在珍寶海鮮舫招待外國客人時，對方均甚為滿意行程，認為甚有香港情懷及避風塘特色。

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