珍寶海鮮舫活化或落空　「躍動港島南」恐出師不利

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-16 17:54

香港仔珍寶海鮮舫於去年3月1日正式結業後，業主已同意無償把海鮮舫捐贈給海洋公園，去年《施政報告》亦將活化珍寶海鮮舫列入「躍動港島南」的計劃之內。不過旅遊事務署代表在上周四（11日）的南區區議會中表示海洋公園因資源緊絀問題，海鮮舫的捐贈方案未有進一步計劃詳情。

海鮮舫自1976年落成後便成為本港的特色旅遊景點，去年《施政報告》將其納入「躍動港島南」的八大重點之一，其他七項包括海洋公園的重生方案、建立海上旅遊路線、發展水上運動中心、活化黃竹坑工廈，以及提升黃竹坑商貿區的步行環境。政府表示將推動海洋公園和非政府機構合作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生。

海鮮舫自1976年落成後便成為本港的特色旅遊景點，去年《施政報告》將其納入「躍動港島南」的八大重點之一。（資料圖片）

政府撥款以億計 活化未有時間表

然而有區議員引述旅遊事務署旅遊事務助理專員指，因為海洋公園資源緊絀，故未有進一步計劃可透露，只表示待園方先處理好園內重組方案及水上樂園等事宜後再作交代。然而海洋公園陷入財困不是近期事情，園內重組方案及水上樂園開幕的事宜也是去年已規劃，如今以園方工作繁重資源不足為由推搪，只怕難以服眾。

海鮮舫的活化計劃，一方面關乎它的保育工作。但政府只「推動」海洋公園負責活化，期望園方與NGO合作保育，但根據財務委員會就海洋公園54億撥款的討論文件，以及海洋公園擬議的未來路向，它們均未有正面提及政府及園方對「活化海鮮舫」有何計劃，令人擔心此半世紀歷史的景點將被浪費。

另一方面，海鮮舫是香港仔一帶的旅遊景點，也是「躍動港島南」的重點項目之一，若然海洋公園因為財困或事忙等原因而未能發展，最終不但影響海洋公園的救亡方案，也可能拖累整個「躍動港島南」的成敗。

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「躍動港島南」多少可成真？

「躍動港島南」透過海洋公園來帶動周邊規劃及發展，例如施政報告所構想的海上旅遊路線以海洋公園為核心的海上旅遊路線，同時把海洋公園融入整個「躍動港島南」的發展藍圖。兩者存在相輔相成的關係。換句話說，海鮮舫本身也是帶動海洋公園的工具之一，但現在又倒過來因為海洋公園分身不暇而未有發展計劃。單是海鮮舫的計劃活化遭暫緩，「躍動港島南」只怕將困難重重，各項重點唇亡齒寒。

「躍動港島南」藍圖巨大，原定計劃是以不同的水上活動、文創區域、天然地貌吸引旅客，再以水陸運輸連結海公園以及其他南區景點，而海洋公園將山下區域免費開放，也正是配合「躍動港島南」將海洋公園變成南區景點的中心消費區。海洋公園能否重生，尚要經歷市場考驗，然而珍寶海鮮坊的事例，無疑是香港政府在「躍動港島南」中過度依賴海洋公園的一次警號。海鮮坊事件已暴露海洋公園為應對財困分身不暇，政府更應積極推動八項重點的規劃工作，邀請有心人士提供意見，而非由得活化進度落後，等待海洋公園解決財困後才慢慢把海鮮坊放上議程。