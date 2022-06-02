法輪功學員9年前在特首辦外掛橫　被裁定阻礙公職人員罪成判罰款

法輪功學員2013年於特首辦外掛橫幅抗議，惟遭控以阻礙公職人員及於政府土地未經准許而展示招貼或海報，經審訊後，裁決官今日（2日）裁決指，雖然被告有請願的自由，但在涉案地方擺橫額會對公眾造成滋擾，或引起道路安全問題及爭執，她當時行為也增加食環人員的執法難度，終裁定她罪成，不過考慮到事件不涉暴力等，判被告罰款3500元。



被告潘連花被控於2013年5月2日在特首辦外行人路阻礙一名食環署人員黎偉明，以及未經准許掛起4條橫額。

公眾地方若無管制會惹起爭執

裁判官指，公眾地方屬於所有市民，若無管制便有機會惹起爭執，並認為根據政總外的地型、人流、車輛流量，張貼海報易對公眾造成滋擾，如過馬路的市民或會被海報吸引，而駕駛者或會分心，對道路安全構成風險。

橫額內容敏感或有途人不同意

再者，涉案4幅橫額佔行人路一半，又涉及處理人體器官的內容，若有較敏感途人不同意內容，或會引起爭執及暴力發生。雖然被告有請願的自由，但不應用滋擾到他人的方法表達。再者，食環人員已作多次警告，但被告仍沒回應，終令食環人員要召警員到場協助，增加他們執法難度，最終裁定被告兩罪罪成。

被告曾就展板被沒收提司法覆核

被告潘連花早前與另一名法輪功學員洪瑞峰，就食環署沒收用作示威的展板及橫額提出司法覆核，指食環署違憲。雖然他們在原訟庭勝訴，但在上訴庭及終審法院被裁定敗訴。

案件編號：ESCC2783/2013