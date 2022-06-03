foodpanda叉頸衝突　涉事分店經理停職兩周　外賣員可經app求分單

foodpanda外賣員與pandamart經理疑因貨品「分單」問題發生衝突，一名外賣員疑被人叉頸按在地上。事件引發一群外賣員聯署，要求訂立並公布合理的分單準則，包括重量及袋數等。foodpanda今日（3日）向員工發信，內文指已向涉事分店經理發出警告信並停職兩星期，復職後將調至非直接接觸外賣員的崗位。



就分單流程，foodpanda指外賣員可直接透過手機程序「rider app」提出分單要求，而pandamart職員不被授權處理分單。另外，foodpanda將逐步以體積較小及較輕的貨品，代替無法放入紙袋、較大的貨品；並已指導pandamart職員將訂單內的貨品平均分配於合理的袋數。



▼5月27日 Foodpanda外賣員到公司尖沙咀辦公室遞交訴求書▼



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涉事分店經理收警告信 停職兩星期

foodpanda今日就事件再向員工發信，信中指涉事雙方已於上周達成共識，認同事件是由一時情緒激動而引起。foodpanda已向涉事分店經理發出警告信並停職兩星期，他在停職期滿後，將調職至非直接接觸送遞員的崗位。

foodpanda在信中續指，縱使該分店經理的行為有不妥，但仍希望能給他從錯誤中學習及改進的機會，該分店經理亦將接受一系列在職再培訓，公司會密切評估他的改進情況。

直接向送遞員服務部提出分單要求 pandamart職員不被授權處理

就pandamart的分單流程，foodpanda稱物流部主管已親身到訪10間pandamart分店，視察實際情況及探討可改善的地方。信中列明，外賣員若遇上太重的訂單時，必須直接透過手機程式內的即時聊天室向送遞員服務部提出分單要求；而pandamart職員不被授權處理分單。信中亦提到，pandamart團隊已重新接受正確程序的培訓，若外賣員遇上任何爭議，可先聯絡送遞員服務部。

逐步取代體積過大貨物 已指導職員平均分配袋數

就外賣員常提到貨物過多、過重問題，foodpanda在信中指，已重新檢視所有pandamart貨品，部份無法放進紙袋的貨物，如大包裝米或多卷裝廁紙，將會幅下星期起逐步以體積較小及較輕的版本代替。foodpanda亦稱已指導pandamart職員將訂單內的貨品平均分配於合理的袋數，以減少不必要衝突。