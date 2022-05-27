foodpanda分單爆衝突　外賣員遞信促改善機制　警方到場記下資料

網上近日流傳片段，foodpanda外賣員與Pandamart經理疑因貨品「分單」問題發生衝突，一名外賣員被人叉頸按在地上。5名foodpanda外賣員今午（27日）到foodpanda尖沙咀辦公室遞交訴求書，促改善分單問題，以及制止Pandamart職員濫權。



foodpanda代表接收訴求書後，當外賣員準備離開時，近二十名包括軍裝及便衣警員到場並將外賣員帶到牆邊，有外賣員引述警方指他們可能違反限聚令及引人聚集，但警員未有發出告票，記下他們身份證資料後便放行。



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外賣員提出四大訴求 要求解僱涉事Pandamart職員

一班foodpanda外賣員今日下午到尖沙咀辦公室外遞交訴求書，提出四大訴求，分別要求foodpanda解僱涉事Pandamart職員及公開道歉，同時訂立及公布合理分單準則、清楚界定並公布Pandamart職員權限，防止濫權，而Pandamart職員須以友善、尊重的態度對待外賣員。

外賣員歐小姐表示，foodpanda一直有指引指如貨物多於外賣袋容量，外賣員便可要求分單或踢單，Pandamart的員工是無權干涉，但今次事件，Pandamart經理不但無視指引，更被指暴力對待外賣員，令一眾外賣員感憤怒。她又提到，公司至今仍未公布該經理處分，要求增加透明度，公開其處罰方式。

歐小姐（右）指Pandamart的經理不但無視指引及濫權，更暴力對待外賣員，令一眾外賣員感到相當憤怒。（歐嘉樂攝）

外賣員轟常有重量不合理訂單：我係外賣員唔係送貨員

另一位外賣員丁太指，常有重量不合理的訂單發放予外賣員，試過要求她搬運8公斤米運：「我係外賣員而唔係送貨員。」

foodpanda稱下周五前回應

foodpanda公司代表接過訴求書後，與外賣員展開商討，最後表示會詳細研究訴求書內容，並於下周五前回應如何解決外賣員所提出的問題，以及會否與外賣員展開會議商討。

公司代表接收訴求書回到大樓後，當外賣員準備離開時，近二十名包括軍裝及便衣警員到場將外賣員帶到牆邊，有外賣員引述警方一度指他們違反限聚令及引人聚集，期間未有發出告票，記下身份證後放行。

網傳外賣員被叉頸按地片段 foodpanda香港：不同意任何人訴諸暴力

近日網上流傳片段，一名外賣員被一名身穿黑衫男子叉頸按在地上，其間外賣員曾高叫「foodpanda打人」，事件亦被謔稱「功夫熊貓」。被壓在地上的外賣員昨（26日）接受訪問指，壓在身上的人是Pandamart經理，因貨品「分單」問題發生衝突，並觸發聯署。

foodpanda香港回應指，得悉上周五（20日）於深水埗pandamart發生的事件後，已主動約談有關送遞員及pandamart員工，以深入了解並跟進事件，重申不同意任何人訴諸暴力以解決問題，並已作出「內部修正」，積極避免再次發生誤會。