有片｜FoodPanda外賣員遭超市經理叉頸壓地上　團體聯署要求正視

Foodpanda外賣員竟成為「功夫熊貓」「主角」！近日網上流傳片段，可見一名外賣員被一名身穿黑衫、身型較健碩的男子叉頸按在地上，其間外賣員曾高叫「Foodpanda打人」，事件亦被謔稱「功夫熊貓」。

被壓在地上的外賣員接受《香港01》訪問，指壓在身上的人是Pandamart經理，因貨品「分單」問題發生衝突。而今次事件亦引發一群外賣員聯署，要求訂立並公布合理的分單準則，包括重量及袋數等，今日（27日）下午將到Foodpanda尖沙咀辦公室遞交。Foodpanda香港回應指，得悉上周五（20日）於深水埗pandamart發生的事件後，已主動約談有關送遞員及pandamart員工，以深入了解並跟進事件，重申不同意任何人訴諸暴力以解決問題，並已作出「內部修正」，積極避免再次發生誤會。



Foodpanda香港回應指得悉事件後已主動約談有關送遞員及pandamart員工。（資料圖片）

外賣員被壓地上大叫：Foodpanda打人

據網上片段所見，一名身穿背心、短褲，頭上掛著單車安全帽的外賣員，被體型相對健碩的pandamart職員叉頸按在地上，其間外賣員曾高叫「Foodpanda打人」，片段未有顯示結局。

片段中被按在地上的外賣員接受《香港01》訪問，他複述事發經過稱，上周五（20日）晚上接單後獲悉需運送三箱貨，已請示「外賣仔」部門「分單」，即分拆給兩個、甚至更多的外賣員，當時已獲批准，惟受到pandamart職員留難，包括拒絕分單、取消訂單、重發相同訂單等，最後與pandamart經理發生衝突，並被壓在地上。

衝突時有發生：有人唔跟指示做嘢

他續稱，事後曾經約見公司，惟相關情況時有發生，今次非單一事件，強調「有人唔跟指示做嘢」，又指pandamart職員經常「監粗嚟」，舉例指曾經被要求運送50枝水，「公司指引係應該安排3、4個人送，但最後要我一個搞掂，個日少單惟有硬食。」

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已收集了131人簽名聯署

事件亦觸發一班外賣員相約今日到Foodpanda位於尖沙咀的辦公室遞交聯署，截至昨日已收集了131人簽名，包括111位於網上聯署。其中一位外賣員嘉泳指，今次事件並非只是一個外賣員的事，問題在於：pandamart職員態度惡劣、即使貨物重量達10至13公斤都不容「分單」，兩者都是系統上的問題，在其他地區亦時有聽聞，希望公司公開回應及交代會如何處理今次事件，並正視事件反映的問題，加以改善。

foodpanda香港回應指，得悉上周五於深水埗pandamart發生的事件後，已主動約談有關送遞員及pandamart員工，以深入了解並跟進事件，形容約談氣氛良好，各方作出坦誠交流，並希望更好地改善送遞流程及體驗，又重申不同意任何人訴諸暴力以解決問題，各方應循官方渠道直接提出意見，令公司詳細了解問題，並提出切實可行的解決方案。