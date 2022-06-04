六四33圖輯｜最新維園圖片　四年來同一晚　燭光亮至空蕩蕩全記錄

今日（4日）是「六四事件」33周年，亦是多年來主辦六四維園集會的支聯會解散後首個六四。在康文署指因應疫情，暫停今日維園球場非指定用途申請，到昨晚夜封維園足球場、籃球場、中央草坪等範圍，今年，維園將是連續第三年沒有六四燭光。回顧3年前、2019年的六四維園晚會，已是最後一次維園亮起燭光點點的一夜，當時大會公布參與人數達18萬，參與集會人潮川流不息，燭海一片。由2019走到2022，讓圖片說故事，四年來同一晚，維園景貌全記錄。



▼2019年及2022年的六月四日 維園由光亮到空無▼



▼近四年6月4日晚 從天后方向望向維園▼



▼2022年6月4日及6月3日的維園▼



▼2019年維園六四燭光晚會人頭湧湧，燭光處處▼



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▼2020年維園六四燭光集會首次不獲批准舉行，支聯會堅持入維園點燭光▼



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▼2021年警方鐵馬陣圍封維園足球場，人潮及燭海「清零」▼

