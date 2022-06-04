封區｜房署首5月統籌逾110次屋邨大廈圍封行動　稱會跟進長者需要

第五波疫情未消退，政府在各區以圍封強檢揪出隱形患者，不時涉及公共屋邨，不過配套安排曾惹非議。屯門大興邨今年2月圍封強檢期間，更曾發生悲劇，一名居住在興泰樓的71歲老翁，在大廈解封後被保安發現猝死家中，一度令人質疑當局在圍封時，未妥善照顧獨居長者。

運輸及房屋局局長陳帆今日（4日）發表網誌，回顧房署抗疫工作，指今年1月至5月，房署在公共屋邨曾統籌超過110次大廈「圍封強檢」，包括年初在葵涌邨逸葵樓和映葵樓分別進行連續七天，以及在夏葵樓進行連續五天的圍封行動。他稱，當局服務以「關懷為本」，房署已主動聯絡各屋邨內長者家庭和有需要的住戶，跟進圍封強檢行動後，需接受家居隔離令的長者情況，按需要提供適切協助。



▼2月5日 屯門大興邨興泰樓圍封檢測▼



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屯門大興邨興泰樓今2月初進行兩日圍封強檢後，大廈保安揭發有年老住戶於家中猝逝。事發於2月7日上午10時許，涉事興泰樓有保安員報案，指一名71歲姓林老翁於家中暈倒。人員到場檢查後，證實老翁已不治，毋須送院。據了解，死者有患病紀錄。

形容圍封強檢行動已採取「人性化處理」

陳帆在網誌回顧房署抗疫工作，指房署負責管理全港接近三分之一人口居住的公共屋邨，「悉力以赴協助控制疫情」，即使有清潔及保安員等前線人員相繼染疫，但同事互相「補位」，推行各項防疫抗疫措施，加強公共地方日常清潔及消毒工作。

今年1月至5月，房屋署在公共屋邨已統籌超過110次屋邨大廈圍封強檢行動。他又形容，房署在圍封強檢行動中採取「人性化處理」，由於每次行動預備時間短促，需要聯繫相關部門及檢測承辦商部署，動員近百名不同組別同事，及將物資送至前線，挑戰不少。他感謝居民包容及指正，可完善圍封安排，減少對居民的不便。

▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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陳帆︰重點支援公屋長者

陳帆續說，房署重點支援居於公屋的長者，在疫境中，長者是需要支援的一群，當局曾主動聯絡各屋邨內全長者家庭和有需要住戶，跟進圍封強檢行動後，需接受家居隔離的長者情況，按需要提供適切協助，包括聯絡社會福利署、協助提供「居安抗疫」和治療安排等資訊。當局亦按需要尋求當邨居民組織及非牟利機構等協助，與長者居民同渡疫境。

為方便長者盡早打針，除協助長者住戶和有需要家庭在網上預約接種，亦聯繫相關部門，在多個屋邨協助設立流動注射站，及安排免費穿梭巴接載長者到疫苗接種中心。房署過去兩年亦有在全港屋邨派發不同防疫抗疫物資，包括銅芯抗疫口罩及外科手術口罩等。今年4月，向所有住戶派發「防疫服務包」時，更特別拜訪所有全長者和有特殊需要家庭。