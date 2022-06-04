四校現群組增14個案　將軍澳宣道會宣基小學5學生中招一班須停課

本港新冠肺炎持續，衞生署衞生防護中心公布，今日（4日）新增446宗確診個案，當中64宗為輸入個案。當局又公布，4間學校出現爆發，基督教宣道會宣基小學呈報出現5名學生染疫，4人來自2A班，當局估計傳播是由於學生在班房坐得較近，故已建議2A班暫時停課至6月9日。



另外，香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校，亦呈報出現3宗幼兒確診個案，全部來自N1班；而香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦呈報有三個案，涉及法文班一名老師及兩名學生，相關法文班要暫時停課。至於早前有爵士舞班爆疫的寶血會上智英文書院，今日再增3宗個案，包括1名爵士舞班學員及另外兩名學生，因懷疑有班別出現傳播，該校1C及5C班亦需停課。



▼部份爆疫學校▼



衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，多間學校呈報出現確診個案。位於將軍澳的基督教宣道會宣基小學呈報出現5名學生染疫，當中4人同屬2A班，最後上學日是6月2日。張指，該校2A班有24名學生，估計傳播是由於學生在班房坐得較近，故已建議該班別暫時停課至6月9日，至6月10日才上學。她又表示，學生在小息時於班房內「有食嘢、飲嘢」，但班房內設有隔板。另外，該校另一班別亦有一確診個案，惟張認為「未必有關，所以暫時觀察」。

被問到為何宣基小學班房已設隔板亦出現傳播？張竹君回應指，第五波初期已觀察到學校情況：「大家戴哂口罩坐喺度考試，都可能有傳播」，認為反映Omicron傳播力高，故在學校即使有否戴口罩，亦可能有傳播，「戴左傳播可能減啲」。她又強調，現時學校師生每日都要快速檢測，「呢類小型傳播都係快測搵到，希望學校唔會大型傳播。」

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保護兒童會粉嶺幼兒學校、王錦輝中小學各有3個案

另外，香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校亦呈報出現3宗確診個案，全部來自N1班，其中兩名染疫學生來自同一家庭，是兄弟姐妹。張指，N1班只得14名學生，學生沒有固定座位，亦有午睡，故建議N1班停課至6月10日。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦呈報有3個案，涉及法文班一名老師及兩名學生。而法文班共有15名學生，最後上課日為5月31日。張竹君指，確診學生來自不同班級，在同一班房上課，而目前該校非法文班學生暫時未出現個案，因此涉事法文課學生須停課一星期。

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寶血會上智英文書院再增3個案 兩班疑有傳播須停課

至於早前爆疫的寶血會上智英文書院，呈報多三宗個案。其中一人是早前出現群組染疫的爵士舞班學生，即該班11人中，有六人已確診。另外兩宗新個案並非跳舞班學生，兩名患者最後上學日為6月2日，分別就讀1C班及5C班，而該兩班都有學生參與涉事爵士舞班。張解釋，跳舞班學生來自不同班級，其中1C班及5C班亦有參與跳舞班學生曾上學，目前除跳舞班學生要家居檢疫，1C及5C班因懷疑有傳播，故暫時亦要停課。

單日疫情方面，今日新增446宗確診個案，當中涉及176宗核酸陽性個案，以及270宗快測個案。輸入個案方面，今日新增64宗，當中10宗是抵港7日後才在社區找到確診，其中8宗是經核酸檢測，有2宗是經快速檢測。張指，快測找到的個案大部份CT值非常高，相信是復陽個案；另有個別一兩名人士CT值較低，會再進行病毒基因分析。