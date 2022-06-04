確診大廈｜增330幢　半山譽皇居、海明山洋房上榜　杏花邨佔3幢

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▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



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新增出現確診者的大廈方面，名單更新至6月3日，共有330幢新呈報。在港島，中西區共有22幢大廈新呈報出現確診個案，包括半山譽皇居、羅便臣道62B號、雍翠臺2座等。東區則有19幢大廈新呈報，當中杏花邨已佔三幢，分別是20座、42座及5座，該屋苑過去14日已分別有14幢大廈上榜。

南區新呈報大廈則包括海怡半島三幢大廈，分別為御翠居、海昇閣及海逸閣；另外亦有赤柱海明山洋房及貝沙灣1座等。而灣仔方面，新呈報的大廈包括嘉雲臺3座、百利酒店，以及美麗邨東座等。

▼6月4日 過去14天確診大廈全名單▼



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九龍方面，觀塘新呈報大廈有24幢，包括德福花園L座、秀茂坪紀律部隊宿舍1座、翠屏南邨翠杭樓及翠榮樓等。而油尖旺亦有20幢大廈新上榜，涉及御金‧國峯7座、擎天半島5座及都會軒1座等。另外，九龍城新呈報的大廈則包括君柏6座、海濱南岸6座、煥然壹居H1座，以及皓畋6座等。

新界東方面，沙田迎呈報出現確診者的大廈達35幢，當中大圍名城已佔三幢，分別是1期5座、2期2座及3期2座，其餘上榜大廈包括聽濤雅苑3座及水泉澳邨月泉樓等。西貢則有28幢大廈新上榜，當中大部份位於將軍澳，例如日出康城LP6 2座、Marini 3A及3B座、首都1座，以及將軍澳廣場5座等。大埔新呈報出現確診者的大廈則有大埔寶馬山10座、悠然山莊12座等。

新界西方面，元朗有23幢大廈新呈報出現確診者，包括嘉湖山莊樂湖居7座及美湖居6座、朗城匯3座，以及天瑞邨瑞勝樓等。另外，荃灣新上榜大廈則涉及汀九別墅、荃灣中心天津樓及成都樓、全．城滙8座等。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼

