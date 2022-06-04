六四33｜維園晚上封閉　市民銅鑼灣一帶展示燭光圖片　多人被截查

今日（4日）是「六四事件」33周年，維園封鎖範圍傍晚由球場擴至整個公園，多名在維園內外進行悼念活動的市民被帶走。然而，維園晚上封閉後，仍有市民在銅鑼灣用不同方式展示燭光，有退休教師在希慎廣場外高舉「悼念六四」圖片，希望以微小力量傳承記憶。



▼2022年6月4日晚上，警方宣布維園納入「警察行動區」▼



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的士司機亮起電話屏幕 展示蠟燭和「64 33」圖示

的士司機文先生在維園外亮起電話屏幕，展示蠟燭和「64 33」圖示。他表示，警方仍未封鎖維園便已在現場靜坐悼念六四，直至維園封閉，他便在糖街一帶展示燭光的圖案繼續悼念。他表示，去年才首次到維園悼念，雖然惟悼念活動已被禁，但希望能以行動喚起港人記住六四真相，更稱已作被拘捕的最壞打算。

的士司機文先生在維園外亮起電話屏幕，展示蠟燭和「64 33」的圖示。（林穎嫺攝）

▼2022年6月4日晚上，有市民手持蠟燭在銅鑼灣出現▼



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居港逾10年的澳洲籍男子Bruce Mcloud，頭頂的帽子亦亮起電子蠟燭，口罩亦畫上兩行眼淚。他表示，1989年曾為六四事件而泣，故來港10年以來，一直有出席六四晚會，惟近年警方禁止市民悼念，更禁止市民享用維園公眾設施。被問到會否憂慮被捕，他表示，從無考慮過：「為何我在沒有做任何事的情況下，要擔心被捕？」惟他坦言，本港的政治環境日益惡化，已計劃離港返回澳洲定居。

退休教師甘先生稱，自有六四晚會出現以來，從未缺席，因此仍會繼續現身，將真相傳承到下一代，他今日在希慎商場外高舉「悼念六四」的圖片。對於警方今日在維園拘捕多人，是他意想不到的事，但他亦無懼警方的威嚇，會繼續留守，一旦被捕亦會繼續辯論，強調真理將能勝過警方的無理拘捕。

退休教師甘先生稱，從六四晚會出現以來從未缺席，即使維園被封仍會繼續現身。（林穎嫺攝）

在維園被封鎖前，與妻子帶同兩名兒子到維園，觀看圍封球場的劉先生，被問到是否來悼念六四，強調只是與家人路經維園：「我都係喺港島區住，同細路仔嚟購物買嘢。」

惟與傳媒訪問甫開始，警方便以懷疑劉進行未經批准集結為由要求他離開，連單獨接受訪問亦被阻撓，他稱：「33年前我爸爸帶我嚟，依家我帶我個仔嚟，冇問題㗎。」他又指，會繼續教導小朋友「講真話」，若往後的六四路經維園，亦會與小朋友步入。