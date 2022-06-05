六四｜警方昨拘6人介乎19至80歲　涉煽惑他人參與未經批准集結等

昨日（4日）是六四事件33周年，過去每年「六四」維園都會舉行燭光集會悼念，但政府連續兩年局部封閉維園，直至今日凌晨零時30分才解封。

警方表示，截至昨晚11時半，警方共拘捕五男一女，年齡介乎19至80歲，分別涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「阻礙警務人員執行職務」及「藏有攻擊性武器」。被捕男女現正被扣留調查。



▼2022年6月4日晚上，警方宣布維園納入「警察行動區」▼



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警方表示，昨日下午約1時，警務人員在灣仔糖街近告士打道巡邏期間，發現一名本地男子形跡可疑，遂上前截查，惟該名男子拒絕合作，多次口頭警告不果，遂拘捕該名80歲姓袁男子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。案件交由灣仔警區刑事調查隊第五隊跟進。

而在昨日下午約7時，警方在維園巡邏期間，發現一名本地男子高叫口號，遂上前截查。警方形容，該名男子拒絕合作，並多次口頭警告不果，遂拘捕該名69歲姓劉男子，涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」。案件交由東區警區重案組第二隊跟進。

▼2022年6月4日晚上，有市民手持蠟燭在銅鑼灣出現▼



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外籍八旬老翁身藏萬用軍刀

下午約8時，警方表示，在維園發現一名外籍男子形跡可疑，遂上前截查，其後在他身上發現一把萬用軍刀，遂拘捕該名80歲外籍老翁，涉嫌「藏有攻擊性武器」。案件交由東區警區重案組第二隊跟進。

下午約8時，警方發現一輛貨車違例停泊於記利佐治街的雙黃線位置並造成阻塞，影響其他道路使用者。人員指示貨車司機駛離現場，惟車上一名25歲男司機及一名19歲男乘客拒絕合作，人員遂拘捕二人涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。案件交由灣仔警區刑事調查隊第二隊跟進。

下午約8時50分，警方在銅鑼灣東角道及記利佐治街截查一名形跡可疑女子，並要求該名女子示身分證明文件，但她情緒激動並拒絕聽從人員指示，人員遂拘捕該名59歲女子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。案件交由灣仔警區重案組第二隊跟進。

▼2019年及2022年的6月4日，港大國殤之柱位置對比▼



▼2022年6月4日，港大首次沒有公開悼念六四活動▼

