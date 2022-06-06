九巴大學生車長急增　80後由前線升至管理層　10名前機師仍在職

新冠疫情下航空業大肅條，過往為「天之驕子」的機師亦失業，一名前港龍機師曾在社交媒體分享轉職九巴車長的經歷。近日九巴受訪時透露，現時仍有約10名前機師擔任車長，並指車長的學歷較往高，從前持有學士學位的只佔非常少數，但去年每10位入職車長，就有一人有大學或上學歷。

九巴亦指，經濟情況會影響招聘，部份人從未打算進入巴士業，卻在機緣巧合下，視之為長遠目標。九巴助理車務總監（西部）楊晉瑋於大學主修酒店管理，畢業時適逢金融海嘯，酒店業慘淡，之後偶然知悉九巴聘請車務督察決定應徵，結果一試就渡過了14年，由前線員工，晉升至主要行政人員，管理巴士營運。九巴指車長、督察等職位可視為「踏腳石」，員工可透過內部轉職，晉升至其他職位，楊晉瑋並非孤例。



畢業後求職酒店業無回音 應徵九巴一度遭家人反對

楊晉瑋於2008年從大學酒店管理學系畢業，本身一直心儀投身酒店業，卻遭逢金融海嘯，旅遊業肅條，酒店業大受影響，求職信石沉大海，之後偶然知悉九巴聘請車務督察，認為有較穩定發展，便決定一試。他坦言，初時未打算於業內長遠發展，「無諗過點行」，而且督察一職毋須大學學歷，家人初時亦反對。

旅遊業持續低迷，楊晉瑋雖曾獲酒店聘用，但深知業界並不穩定，決定留在九巴工作。直至2011年，楊晉瑋成功申請內部轉職，成為車務主任，由前線外勤職員，走到辦公室負責後勤工作。當刻他發現，原來有長遠發展機會，便決定繼續在巴士業發展，家人亦未再有反對。此後，他不斷升職，10年間連升五級，2021年擔任助理車務總監（西部），成為九巴的主要行政人員，管理多區的巴士營運。

37歲的楊晉瑋現為九巴助理車務總監（西部），負責管理車務運作。（余俊亮攝）

疫情期間缺車長 親身落場再揸巴士起示範作用

37歲便管理九巴多區的營運，楊晉瑋表示，過往曾應對多次颱風，通宵達旦調整路線；第五波疫情下亦面臨人手短缺，多名車長因染疫或檢疫無法上班，結果於3至4月期間，身兼兼職車長的他，幾乎每日親自載客，除了解決燃眉之急，亦希望擔當「火車頭」，親身示範帶頭工作。

冼志聲最初擔任龍運車長，現時為龍運助理經理（車務）。（余俊亮攝）

從保險界跳入巴士業 做車長戒除「大花筒」

33歲的冼志聲同樣未曾計劃在巴士業發展，大學就讀會計的他，畢業後從事保險業，雖然人工可觀，但消費亦多，「乜都要買最新」，而且收入不穩定，2017年時雖有成家立室的打算，但儲蓄不足應付3個月開支。他之後從招聘廣告知悉九巴聘請車長，有感生活可更穩定，遂決定轉行。

冼直言，車長的年薪不及保險業的一半，而且初時同樣遭到家人反對，但收入變得穩定，亦戒除當年「大花筒」的陋習，整體生活習慣變得更規律健康，笑言「做返個正常人」。家人亦由反對改為支持。他之後隨楊晉瑋的步伐，申請轉為車務主任，現時以33歲之齡，擔任龍運助理經理（車務）。

主修環境管理入職站務助理 晉升車務督察查意外

27歲的黃啟翀2017年大學畢業，主修環境管理，但情況與楊晉瑋相似，當時行業職位收縮，難求一職，遂加入九巴任站務助理。同樣未曾想過於巴士業發展，但隨後逐漸升職，現為車務督察，更將會成為交通意外調查員，調查車禍成因。

九巴車務督察黃啟翀由九巴任站務助理做起，現為車務督察，將會成為交通意外調查員。（余俊亮攝）

十分一新入職車長有大學學歷

九巴人力資源部主管呂鳳娟表示，過往只有少數車長持有大學學位，「可能只有1%係大學生」，但現時有上升趨勢，而且新入職者更加年輕。她同意前線可職位可當作「踏腳石」，九巴提供不少內部轉職機會，部份職位較少對外招聘；但亦非所有大學生都會轉職，有部份人確喜歡駕駛。九巴指，根據2021年數據，每10位入職車長，就有一人持大學或以上學歷。

九巴人力資源部主管呂鳳娟表示，持大學學歷的車長有上升趨勢。（余俊亮攝）

九巴今年目標聘1200車長

楊晉瑋及黃啟翀同樣因難於本行發展而投身巴士業，呂鳳娟認同經濟衰退時較易請人，疫情下更多航空業人士應徵，現時更有約10名機師任職車長。她續指，經濟復甦後，確有部份人會離職重投本業，但亦有人繼續在九巴發展，例如有有一名前導遊就明言，未必重投旅遊業。她表示，今年計劃聘請1,200名車長；另外站長、督察、維修等職位，亦會合共招聘過百人，以配合發展。

九巴6月份的招聘計劃（九巴提供圖片）

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