封區｜太古城鄱陽閣圍封　多名中招者涉麥當勞BA.2.12.1個案群組

政府今日（5日）公布，太古城翠湖臺鄱陽閣於下午6時30分起圍封強檢，目標在明日（6日）上午11時完成行動。翻查資料，太古城麥當勞群組有多人居於鄱陽閣，涉及Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型；德思齊加拿大國際學校的首名發病學生，亦居於該處。



▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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政府發言人指，當局審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就太古城翠湖臺鄱陽閣作出限制與檢測宣告。

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太古城翠湖臺鄱陽閣的受檢人士，均須於今晚11時30分前到臨時採樣站接受檢測。但過去14日曾檢測呈陽性結果的人士，則毋須於強制檢測行動中接受檢測。當局目標於明早11時完成圍封強檢，但視乎檢測結果，行動或會延長。

政府就太古城翠湖臺鄱陽閣指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告（政府文件）

另外，根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於5月30日至6月5日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在6月7日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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翻查資料，有多宗Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型個案，都居於鄱陽閣，而且該大廈亦列入強制檢測公告，並發現了一宗67歲男子的個案，他居於鄱陽閣六座，曾到太古城麥當勞用膳。另外，該廈曾有一家四口染疫，同樣懷疑與麥當勞群組有關。衛生防護中心日前亦發現，太古德思齊加拿大國際學校最早發病的學生，同樣居於鄱陽閣。