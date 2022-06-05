確診大廈｜增294幢　半山譽皇居、清水灣半島、帝峯．皇殿上榜

疫情持續，衞生防護中心今日（5日）更新確診者大廈名單，昨日（4日）新增294幢大廈有住戶呈報染疫，18區當中，東區以25幢大廈上榜佔最多，涉及漁灣邨、翠灣邨等多條公共屋邨；私樓則有賽西湖大廈9座。九龍區仍以觀塘佔多，有22幢上榜，包括安泰邨、安達邨等多條公共屋邨。



至於新界方面，以沙田及元朗上榜大廈最多，分別有22幢上榜，包括沙田曉翠山莊12及14、大圍站上蓋住宅名城2期2座、元朗嘉湖山莊景湖居 13 座及麗湖居 4 座等。



▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



西半山寶翠園、瑧璈有患者居住

接連有酒吧爆疫的中西區有23幢大廈上榜，包括西半山屋苑寶翠園、西營盤瑧璈、半山譽皇居、香港大學聖約翰學院王植庭堂等；而東區方面則有25幢大廈上榜，成各區之最，包括寶馬山豪宅賽西湖大廈9座、康山花園1座、康景花園C及D座等。

▼6月5日 過去14天確診大廈全名單▼



+ 51

Oasis Kai Tak、帝柏海灣2座上榜

九龍區仍以觀塘佔最多，有22幢大廈上榜，以屋苑公共屋邨為主，包括安泰邨和泰樓及明泰樓、康田苑祈康閣、康華苑宏康閣等。區內其他確診大廈包括啟德Oasis Kai Tak、土瓜灣豪宅帝庭豪園、奧運豪宅帝峯．皇殿8座、帝柏海灣2座等。

▼6月5日．淺水灣一帶豪宅及珀麗灣污水呈陽性▼



+ 5

將軍澳清水灣半島及帝景灣各一座有居民確診

新界方面，元朗區及沙田區分別以22幢大廈上榜並列首位，包括天水圍嘉湖山莊景湖居 13 座及麗湖居 4 座、元朗屋苑翠韻華庭2座、大圍站上蓋物業名城 2 期 2 座、馬鞍山聽濤雅苑 3 座、九肚山屋苑駿景園2座。新界其他確診大廈亦有將軍澳清水灣半島8座和帝景灣7座、大埔新峰花園 1 期 16 座、荃灣碧堤半島 2 座及8座等。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼

