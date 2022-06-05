強制檢測｜涉日出康城LP6、港大宿舍等43處　大埔沙隴餐廳上榜

新冠疫情持續，食物及衞生局今晚（5日）公布強制檢測公告，有43個指明地方上榜，當中除了一般私人住宅，如將軍澳日出康城LP6 2座、Savannah 5A座、薄扶林寶翠園3座等，亦包括堅尼地城龍華街的香港大學賽馬會第三學生村 （日新學院、信興學院、志新學院及立之學院）。另外，大埔廣場的食肆沙隴餐廳亦上榜，曾於5月31日晚上8時至9時在場人士，也須明日或後日（6日或7日）前往進行核酸檢測。



▼6月5日強制檢測公告▼



海怡半島三幢樓居民要強檢

據食衞局強制檢測公告，有兩個宿舍上榜，包括黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座，以及香港大學賽馬會第三學生村（日新學院、信興學院、志新學院及立之學院）。

住宅大廈方面，港島區有一共有10座上榜，包括海怡半島海逸閣、怡翠閣和海昇閣，以及柴灣興華（二）邨裕興樓、柴灣漁灣邨漁進樓、柴灣峰華邨曉峰樓、香港仔石排灣邨碧園樓、中環卑利街英邦大廈、薄扶林寶翠園3座、灣仔愛群道愛群閣。

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福榮街The Campton上榜

九龍區方面，則有9幢大廈上榜，包括旺角山東街華樂大廈、旺角花園街黃禮賢大廈、秀茂坪曉光街曉光大廈曉光閣、深水埗南昌街恆達大廈、深水埗荔枝角道荔枝角大廈、長沙灣福榮街The Campton、黃大仙竹園南邨趣園樓、大角咀槐樹街麗華閣、牛頭角得寶花園H座。

大埔多達六幢樓納入強檢名單

至於新界及離島，有21處上榜，大埔有六幢上榜，為富亨邨亨翠樓、汀角路啟昌樓、大元邨泰榮樓、汀雅苑雅文閣、新峰花園16座及怡雅苑怡達閣；將軍澳佔了三幢，為日出康城LP6 2座、Savannah 5A座及東港城3座；

屯門區有屯門市廣場3座及兆麟苑貴麟閣；元朗區也有三幢，為朗屏邨繡屏樓、洪水橋洪堤路錦珊園、蝶翠峰第五期尚悅．嶺2座；沙田區共有四幢，為大圍顯徑邨顯沛樓、駿洋邨駿湖樓、濱景花園4座及沙田第一城45座。餘下為上水天平路安盛苑、天水圍天恒邨恒通樓、愉景灣頤峰菘山閣。

▼6月6日流動採樣站▼



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當局表示，所有在指定時間內，曾到訪以上地點的人士，須於6月6日或7日接受強制檢測。政府明日將於柴灣興華（二）邨及愉景灣消防局側空地增設流動採樣站。

當局亦指，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告接受核酸檢測，不能使用快速抗原測試代替，以符合公告要求。