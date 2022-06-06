至少兩人2次感染　中Omicron兩分支病毒　梁子超：呼吸道難永免疫

近日疫情有反彈跡象，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（6日）在疫情記者會上指出，疫情高峰至今已隔兩至三個月，確診康復者的免疫力陸續下降。她指有至少兩個案感染過變異病毒株Omicron分支BA.2.2，三個月後再中另一分支BA.2.12.1。



呼吸道系統專家梁子超認同Omicron有二次感染可能性，隨着時間免疫力漸漸減弱；而呼吸系統疾病與其他病症不同，潛伏期短，不似其他病狀有足夠時間喚醒免疫細胞。不過由於現時社區仍有BA.2.2病毒傳播，具有一定程度群體免疫，重新感染比例不大。



▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



+ 1

兩次感染相隔超過三個月

張竹君今日稱，近日疫情數字有明顯反彈跡象，現時距離2、3月疫情爆發高峰已有一段時間，康復者免疫力或隨時間續減退。她指，近期有2個確診為Omicron二次感染，根據基因分析後，他們曾經感染第五波流行的BA.2.2後、再感染5月出現的新變異病毒BA 2.12.1，相隔超過三個月。

梁子超：不會重複感染是錯誤觀念

呼吸道系統專家梁子超解釋，一般人以為感染後或接種疫苗後，不會重複感染，但他說：「這個觀念是錯的，你不能將理解預防麻疹感染的原理套用於呼吸道系統疾病。」他解釋指，其他一些疾病可以透過打針控制感染，身體有足夠時間喚醒T細胞、記憶細胞抵抗；但呼吸性系統的病毒不同，一入侵身體就「即中」，尤其Omicron潛伏期短，呼吸道不可能永遠存在免疫細胞保護。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



+ 2

呼吸系統專科醫生梁子超指，曾感染Omicron的患者有機會再2次出現（林若勤攝）

批評放寬措施操之過急

不過梁指出，現時社區仍持續有BA.2.2的傳播，群體免疫時間會加長；雖然有新分支BA 2.12.1出現，但兩者抗原相差少，社區仍有免疫能力。

他續說，近日疫情的確有明顯反彈跡象，皆因早前嚴格社交距離措施，令一部份市民從中受保護，未必會曝露於病毒中；而近日措施放寬，令這些市民透過一些高危處所，如酒吧、食肆感染。他認為放寬措施操之過急，或者放寬後仍要嚴格監管有否遵從，社會整體感染的水平未達到平衡以保持疫情橫行。

他又指，群組爆發和政府介入時間有明顯落差，導致多個處所數據濟後。因此他稱，學校每日呈報的數字某程度能反映社區的反彈趨勢，「因為學校每日都做（快測），仲快過港大分析一萬人嘅數據。」

▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼

