中環Café Crêpe員工確診　疑麥當勞群組病人傳染　負責人斥無通知

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布，本港再增懷疑帶有Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系源頭不明個案，其中一宗涉及中環威靈頓街Café Crêpe的員工。該餐廳日前列入強檢名單，《香港01》當時到訪時仍照常營業。



不過餐廳負責人今晚接受訪問時透露，在記者到訪之前，一直未知被納入強檢名單，衞生署從未通知她，而且之後數天亦無法聯絡該署，直到今日才成功找到職員。她表示，店舖身為「主角」，卻未接獲任何通知，需透過新聞報道才知情，坦言如早知有變種病毒患者光顧，必定會先關門清潔，「唔係我哋唔做良心人，而係政府害我哋！」



我哋係主角，點解睇新聞先知？如一早知情，會即時關門消毒。我唔想害人啊......唔係我哋唔做良心人，係政府害我哋！ Café Crêpe負責人林小姐

▼6月3日．中環Café Crêpe、金鐘太古廣場Triple O's如常營業▼



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涉太古城麥當勞BA.2.12.1群組

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日的疫情簡報會上提到，其中一宗新增的BA.2.12.1亞系個案，患者是Café Crêpe的員工。居於太古城翠湖臺鄱陽閣的一家四口染疫家庭曾於上月29日下午6時半至7時半光顧該餐廳，懷疑個案與太古城中心麥當勞群組有關。

Café Crêpe於6月2日晚列入強制檢測公告，《香港01》記者於6月3日曾到訪該餐廳觀察，當時照常營業，門外未有張貼任何關於疫情的告示，客人仍繼續光顧。Café Crêpe負責人林小姐今晚向《香港01》表示，在上述報道刊登前，根本不知餐廳納入強檢，從未收到衞生署主動聯絡。

▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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負責人：今日從疫情簡報會始知有患者曾光顧

林續指，在知悉後連續數天嘗試致電衞生署，但一直無人接聽，直至今日才成功聯絡到職員。她表示，當時職員未透露染疫的一家四口曾光顧其餐廳，只提到其員工感染BA.2.12.1亞系，並承認未通知她餐廳納入強檢名單，但不知原因為何。林表示，直至今日疫情簡報會，方知道原來一家四口曾於5月29日光顧其餐廳。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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染疫員工5.29起休假 家人同確診

林小姐指，染疫的員工於5月29日請招待一家四口，之後便一直休假，其家人亦已染疫。她表示，餐廳一直注意衞生，之前員工的家屬染疫，即使該員工未感染，都會關門清潔。她又指，每周做一次深層次消毒，員工亦會定時檢測，當日知悉列入強檢名單後，亦即時外聘清潔公司消毒。

由染疫一家四口到訪，直至今日，已經相隔約一周（5月29日至6月6日）。林小姐批評署方的措施存有嚴重漏洞，直斥離譜，未有即時聯絡她須要強檢，變相增加傳播風險，「我哋係主角，點解睇新聞先知？」她坦言，如一早知情，會即時關門消毒，「我唔想害人啊」，並直言：「唔係我哋唔做良心人，係政府害我哋！」