中大畢業後巴士迷棄氣象工作揀做車長　家人支持：薪酬較MT更高

巴士車長向來被視為低學歷的｢藍領｣工作，而且一般較年長。不過新巴城巴表示，近年多了持大學學歷的人士應徵做車長，當中更有部份為巴士迷。

今年24歲的馮天裕（Jimmy），從中大地球系統科學畢業，有同學到天文台工作，亦有人到美國研究氣象，但自言為交通迷的他，兩年前「叠埋心水」不會參加氣象工作，甫畢業就應徵做車長，成為當時最年輕的新巴車長。他表示，一直熱愛駕駛，家人亦支持其決定，並指薪酬較一般管理培訓生（Management Trainee）更高，從未感到心理不平衡。

去年底Jimmy由內部申請轉職任業務資訊分析員，他直言仍希望擔任兼職車長，長遠繼續從事巴士行業。



馮天裕（Jimmy）（右）兩年前年僅22歲，當時為年紀最輕的新巴車長（盧翊銘攝）

Jimmy今年24歲，從中大地球系統科學畢業。他表示從小學起便是交通迷，尤其喜愛飛機，其次為巴士，就學期間發現對主修科目未感興趣，反而大學一、二年級時，留意到新巴城巴的招聘廣告，認為頗適合自己，便產生成為車長的念頭。

2020年畢業時，同樣熱愛航空的Jimmy，曾申請港龍航空的見習機師培訓計劃，可惜港龍不久就結業。本身任連鎖咖啡店兼職的他，亦曾考慮任咖啡店店長，但最終權衡薪酬福利，以及對巴士的鍾愛後，決定投考巴士車長，當時年僅22歲，成為最年輕的新巴車長。

馮天裕（Jimmy）自小便為交通迷（盧翊銘攝）

家人支持做車長 薪酬不比同學低

Jimmy直指，同學間有人到天文台工作，有人到台灣、美國研究氣象，亦有人擔任數據分析員。然而，坊間普遍認為巴士車長屬「藍領」、低學歷的工作，就此，Jimmy表示從未感到心理不平衡，而且家人非常支持，鼓勵他從事不同職位。他續指，雖然薪酬未必及天文台，但與一般Management Trainee及數據分析工作相比，巴士車長薪金的薪金其實有過之而無不及。據新巴城巴透露，車長平均月薪可達約2.5萬元。

既為交通迷，又擔任車長，Jimmy對車長的熱愛表露無遺：「唔會覺得攰」，更會要求加班。他表示，過往都會坐巴士「遊車河」，如不趕急都會乘坐巴士，希望欣賞沿途風景：一次在颱風過後，經過大潭水塘時目堵排洪美景，成為他最難忘的經歷。

▼5月13日 過海隧巴301號線榮休 大批巴士迷趕搭尾班車送別▼



+ 2

既為車長亦是巴士迷 兩種身份兩種看法

不過交通迷與車長的想法有異，Jimmy表示，過往只著重巴士的款式，認為愈多不同款愈好；但成為車長後，反而更關注是否容易控制。另外，從經營角度出發，便會明白引入過多車款不利於營運；而且巴士始終屬於資源，班次、走線要考慮更多因素而決定，並非單從是否方便等角度出發。

另外，坊間對巴士迷不時冠上「巴膠」等負面標籤。Jimmy表示，過往在街上見到心儀的巴士款式，都會舉機相攝，但不會專程追車尋找。他強調「唔反對追巴士同影巴士」，笑言自己亦曾出現在巴士迷的作品之上，對此毫不介意。不過他亦提醒，每個巴士迷都要為自己言行負責，留言言行，避免影響其他市民。

暫時放下軚盤 冀以兼職身份重返前線

經歷一年多的車長經歷後，去年底Jimmy在朋友慫恿，以及長遠工作發展後，申請擔任業務資訊分析員。他表示，由前線走到辦公室，確實有不捨，但當疫情放緩後，便會以兼職車長身份重操軚盤。

事實上，新巴城巴並非只有Jimmy一名交通迷或巴士迷，他入職後便認識兩名全職車長為巴士迷。另外，由新巴車長晉升為駕駛訓練導師的周雁東亦透露，曾有一名約26歲的受訓車長，對巴士型號瞭如指掌，相信是巴士迷，能清悉地說出巴士的長、闊、高、引擎型號等，直言「仲熟過我哋」。

教車師傅重拾「我的志願」

周雁東同樣熱愛駕駛，任職車長8年後才成為導師。他笑言，小時候會乘坐父親駕駛的電單車四處外出，長大後考獲不同車牌，包括的士、小巴、貨車等。他續指，雖然長大後未對巴士特別感興趣，但據母親所述，原來小時候撰寫「我的志願」時，曾寫上巴士車長，笑言原來與巴士早有淵源。

匯達交通：近年有更多巴士迷應徵

新巴城巴母公司匯達交通人才管理及文化部主管黃偉業表示，每年有約200至300個車長退休，現時正招聘200車長補充人手。他續指，近年確有更多巴士迷應徵，當中不乏持大學學歷，大約20至30多歲，有時一班六人的受訓車長中，有一半均為年輕臉孔。

他續指，巴士迷普遍更加有熱誠，而且部份人由於有一定學識，或會如Jimmy般，之後內部調職至其他職位，尤其不少年輕人畢業後未有明確發展方向，巴士車長就成了「踏腳石」，並指：「以前入到嚟揸一世車，依家唔會」。