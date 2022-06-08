強制檢測｜增49處　君悅咖啡廳、東大街安利魚蛋粉麵等7食肆上榜

新冠疫情持續，食物及衞生局周二晚（7日）公布強制檢測公告，有49個指明地方上榜，當中除了42幢住宅，如半山區地利根德里譽皇居、鴨脷洲深灣軒、薄扶林寶翠園2座等之外，亦有七間食肆上榜，包括灣仔君悅酒店的君悅咖啡廳、尖沙咀海港城的奇納百川，以及筲箕灣東大街安利魚蛋粉麵。



▼5月7日強制檢測公告▼



周潤發、郭富城曾光顧安利魚蛋粉麵

據食衞局強制檢測公告，有七間食肆上榜，包括灣仔君悅酒店的君悅咖啡廳。根據官網資料，該處平日的成人自助晚餐每位價錢為728元。

另外，開業逾50多年的筲箕灣東大街安利魚蛋粉麵，同樣榜上有名。該店過往不時獲明星捧場，如周潤發、郭富城亦是座上客。

兩食店位處太古城

除了上述兩間，尖沙咀海港城海運大廈的奇納百川、銅鑼灣邊寧頓街登龍閣的A.T.A.S、將軍澳PopCorn的大將、太古城耀星閣地下PHI COFFEE & PANCAKE，以及太古城中心的餃子駅同樣上榜。

半山豪宅譽皇居、薄扶林寶翠園2座上榜

食肆以外，亦有42座住宅上榜。在港島區方面，包括半山區地利根德里的譽皇居、薄扶林寶翠園2座、薄扶林蒲飛路翰林軒2座、西營盤第三街麗景閣、灣仔春園街新春園大廈、銅鑼灣駱克道駱克大廈A座、銅鑼灣大坑道渣甸豪庭、鴨脷洲邨利福樓高座、鴨脷洲深灣軒1座、北角英皇道公主大廈、柴灣杏花邨 42座、柴灣康翠臺1座，以及筲箕灣東威大廈3座，一共13幢住宅。

紅磡海濱南岸及紅磡昇御門上榜大廈均是2座

九龍區方面，則涉及9幢，包括藍田康華苑宏康閣、藍田滙景花園6座、九龍城啟晴邨滿晴樓、大角咀凱帆軒3座、黃大仙竹園南邨富園樓、紅磡海濱南岸2座、紅磡昇御門2座、九龍灣啟業邨啟賢樓，以及油塘崇山街曦臺1座。

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將軍澳四幢大廈上榜佔最多

至於新界區及離島，涉及20幢，包括粉嶺粉嶺名都龍騰閣、荃灣石圍角邨石菊樓、荃灣海濱花園海珊閣、天水圍嘉湖山莊翠湖居5座、天水圍天耀一邨耀富樓、馬鞍山觀瀾雅軒5座、馬鞍山迎海1期2座、上水上水中心4座、上水太平邨平熙樓、屯門友愛邨愛義樓、深井碧堤半島5座，以及愉景灣康慧台康頤閣。

將軍澳區則包括將軍澳安寧花園2座、將軍澳日出康城領凱9座（左翼及右翼）、將軍澳維景灣畔9座，以及將軍澳天晉7座星鑽海。元朗區則有元朗洪福邨洪溢樓、元朗新元朗中心4座；沙田區則有沙田碩門邨瑞碩樓、沙田水泉澳邨樂泉樓。

▼6月8日流動採樣站▼



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當局表示，所有在指定時間內，曾到訪以上地點的人士，須於6月8日或9日接受強制檢測。政府明日將於深井碧堤半島及洪水橋洪福邨重開流動採樣站；另外，位於愉景灣消防局側空地的流動採樣站會延長服務日期至6月9日。

當局亦指，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告接受核酸檢測，不能使用快速抗原測試代替，以符合公告要求。