香港故宮開幕｜7.2對外開放　標準票50元　首年逢周三免費入場

香港故宮文化博物館今（7日）宣布，將於7月2日正式開幕。館方亦公布門票收費，有別毗鄰的M+首年全天侯免費入場，香港故宮甫對外開放後即須付費參觀，成人標準票價為50元，若要同時參觀特別展覽，收費則為120元，7至11歲兒童、全日制學生、60歲或長者等則半價。



方表示，為慶祝開幕，首12個月內，公眾逢周三可經網上預約，免費進場參觀。門票於本月14日起網上開售。



▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼



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如參觀兩個特別展覽需付120元 15萬門票贈弱勢社群

香港故宮董事局主席陳智思在今日發布會公布7月2日開幕，預計每日可接待7,000人次。

門票價格方面成人標準門票索價50元，可參觀展廳1至7， 若要一併參觀兩個特別展覽，則收費120元。特惠門票為半價，分別為25元及60元。開幕起計12個月內，公眾逢周三可經網上預約，免費參觀，但特別展覽及活動除外。館方亦宣布，將預留15萬張標準門票或首年門票總數的10%，由多間企業及機構贊助贈予弱勢社群。

陳智思解釋要收費，因屬自負盈虧，沒有如外國博物館有營運基金，而且展品都是借來，當中運輸、保養等等費用極高，保險費高昂得無單一保險公司可承保，需集數間一同承保。

推出不同全年會籍 可全年無限次入場

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，特惠門票適用於7至11歲兒童、全日制學生、60歲或長者；6歲或以下兒童免費，他們的同行者也可享半價。另設有不同會籍年票，當中家庭會籍為1,200元，可全年無限次入場參觀所有展聽；另有「故宮之友」會籍，個人會員每年600元，二人一同參加只1,000元，她指個人會員只要入場五次，已收回成本。

顧愷之《洛神賦圖》（北宋摹本）。(香港故宮文化博物館提供)

北宋米芾行書研山銘卷首度內地以外展出

香港故宮開幕進入倒數階段，由故宮博物院外借的914件藏品正陸續抵港，屬「國寶」級別的一級文物共166件，佔外借展品總數18%，日前已曝光的珍寶包括顧愷之洛神賦圖（北宋摹本）、清白玉盤龍紐「大清受命之寶」、北宋定窯白釉孩兒枕等。其中北宋米芾行書研山銘卷更別具意義，近代曾輾轉流落日本，國家文物局於2002年成功競購，此次為其首度內地以外展出。914件文物在香港故宮的展期由一個月至超過一年不等，部分因文物保護考慮，需要輪換展出。

北宋米芾行書研山銘卷曾輾轉流落日本，國家文物局於 2002 年成功競購此作，後由故宮博物院收藏。(香港故宮文化博物館提供)

「紫禁一日：清代宮廷生活」展品共319件

館內將設九個展覽廳，北京故宮珍品將陳列於五個開幕專題展覽及兩個特別展覽，當中以展示帝皇帝后朝夕活動的「紫禁一日：清代宮廷生活」數量最多，共319件。特別展覽「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」，則匯聚35件遠至唐宋時期的書畫經典名作，是近15年來故宮所藏古代書畫瑰寶最大規模的出境展覽。

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港府與故宮博物院於2016年12月簽訂合作協議，落實香港故宮文化博物館項目，由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建，並於2019年3月動土，博物館現時已竣工，今年7月對外開放。佔地約1.3萬平方米的香港故宮，樓高七層，另設一層地庫，總樓面面積約3萬平方米，亦有可提供400個座位的演講廳，另設毋需購票、免費開放予公眾的活動及創新中心，亦設書店、紀念品店及餐廳等。

▼5月10日 香港故宮文化博物館首度開放予傳媒導覽▼

