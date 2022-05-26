大學生求職｜讀社會科學　畢業有哪些出路？搵工未算難　最難在…

這幾天在《香港01》港聞／深度報道版看到《社科發展》系列。半宅職薯作為社會科學畢業生，想從學生角度分析社會科學畢業，是不是真的如坊間所講，須要「乞食」。



我的學習切入點是理科

我的學士學位主修通訊科技，屬於理科。但其實在報讀那一刻，我已經知道我未必會在這方面發展。但 19 歲那一年的我，對於科技充滿好奇，很希望知道當中的原理和操作，於是便揀了這一科去滿足求知慾。

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我不知道通訊科技是否屬於專科，但起碼是某類型工作的基本要求，可說是事業的一個切入點。由於是兼讀進修，我前前後後，斷斷續續，用了多年才完成學位課程。

我還記得課程中有一科是「嶄新科技」，在課堂中老師和同學一起討論幻想「3G」通訊技術有甚麼應用方式。你沒有看錯，是「3G」，不是現在已經流行的「5G」。

在這個通訊科技學位畢業那一刻，我已經意識到在理科的世界，一代新人勝舊人，長江後浪推前浪的道理：艱苦所學快速過時，持續學習通常也只能趕上時代，卻難以超越別人。而隨著年齡漸長，必然越追越辛苦。

甚麼科目才是香醇的紅酒？

在二十幾歲畢業那一年，我已經擔任了一段日子管理工作。我開始意識到，掌握社會規則、決策能力、洞察力，就好像紅酒一樣，越久越香醇。

於是，我考了若干和軟技巧相關的資格：註冊調解員資格、企業培訓師資格、身心語言程式學導師資格。這些軟技巧，和人生經歷和所見所聞融為一體，不斷發酵，自我增進，放得越久越香醇。

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下一步，是修讀社會科學

既然在工作上主要是管理，落手落腳的技術問題有下屬去負責，我需要更高的思考能力和決策能力，而了解這個世界怎樣運作，是學習的切入點。

於是我報讀了香港科技大學，沒有主修科目的社會科學碩士。在這兩年的兼讀學習中，我意識到我是何等的無知，世界是何等的大。課程培養了我的批判性思維，也讓我有能力看出種種問題。但欠缺的，是紮實的解決問題能力。

在畢業的那一刻，其實我心裏面有一種不安：我是這樣的無知，如果我日後有問題想不通的話，應該找誰人幫助我呢？

學會自己解決問題

我對研究是怎樣一番滋味產生了莫大好奇。於是我繼續在科大修讀社會科學 MPhil，以滿足我的求知慾。

我發覺修讀研究型碩士難度比想像中高很多，更嚴謹的要求需要我花多更多努力和腦汁。但就在這些年間，我不知不覺進步了：既然學會了如何研究，便再也不用擔心有想不通的問題。完成學習之後，我自己也感受得到思考能力進步了很多。

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非自然科學知識的缺點

然而，我不是想吹捧自己所修讀的科系，卻更想在這裏指出非自然科學知識的缺點：資料搜習的缺憾。

修讀社會科學，很容易會令人覺得世界不公。我個人理解的原因是，社會科學研究資料主要來自數據以及訪談。至於甚麼人最樂意讓你研究呢？往往就是那些最被社會遺棄，需要幫助的一群。結果，研究員在過程中也受到感染，產生社會不公的印象。

我認為商科也存在類似問題。我不想質疑商業機構公佈的數據，但我確信數據不如表面的簡單。至於研究訪談，談的都是商業機密，又有哪位商界重要人物願意和你分享商業秘密呢？

社會科學新畢業生難以切入社會

我明白到絕大多數社會科學畢業生和我的情況不一樣，我是先有事業，後再求取知識；年輕人是先有知識，然後才尋找實踐機會。

就此而言，專科畢業生的社會切入點是明確的：讀那一科，便從事那一行。

在沒有落手落腳經驗，沒有甚麼人生經驗，沒有管理下屬經驗的情況下，社會科學畢業生究竟如何切入社會呢？這是一個很困難的問題。

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要切入社會，也不是無辦法

在這裏不談學術的路。社會科學畢業生其實可以選擇不同的 Management Trainee（MT）工作。MＴ 工作的面試方式其實萬變不離其宗，亦有方法去準備。

如果有人問，我讀的是社會科學，又不是商科，怎樣投身商業社會的 MT 工作呢？那麼我會回答：高等教育的寶貴之處在於自學能力，在大學幾年時間，難道擠不出時間去圖書館看商業書籍，沒空參加各式各樣的講座？

再者，社會科學學是可以令人智慧不斷發酵的一門學科。要是新畢業後找不到 MT 工作而要當一個小薯，也不代表是學習的終結。你一樣可以邊做邊學，爭取上司認同，向上發展的。

終生學習

我未修讀過商科主修科，但作為一個小商人，我閒時也會閱讀市場學，數碼營銷相關書籍。社會科學是一套思想框架，讓你知道世界如何運作。但這框架需要材料去填滿，大量閱讀，參加各式各樣的講座，會是令自己「周身刀」的一個方法。