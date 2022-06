搵工｜留港仍可獲海外工作機會？不只金融、IT　更多行業也有潛力

編按:疫情迫令香港封關,想外闖尋找工作機會也變得困難?也未必!隨着遙距辦公風氣日盛,不只是金融、IT行業,連傳媒、教育等行業也多了獲得海外公司招聘的機會,以下《香城職涯:被時代改寫的就業生態》的節錄內容,或能告訴你,就算沒選擇移民,也有機會求得為外地企業工作的機會。



曾幾何時你以為有些工作絕不可能在香港找到,但以後的故事料會改寫。

筆者對自己職業盡頭會在何處充滿好奇心,執筆時快將三十而立,最近經常幻想 30 年後自己會身處何地、擔當何任。這個念頭緣起於本港現行法律下,常見的退休年齡界線正是 60 歲,對於重視職涯規劃(Career Planning)的筆者來說,想像未來,在某層面上是繼續打拚下去的動力來源。

職涯規劃當然有其作用,但在日新月異的廿一世紀,要預先定位三年後的工作狀態已經略嫌太遙遠,更何況 30 年!疫情對勞動市場帶來的長遠影響,也為傳統所謂的職涯規劃大幅加添難度。筆者相信在芸芸改變中,對職涯規劃帶來最大影響的是遙距工作恒常化、在家工作(Work from Home)延伸的跨地域挑戰和機遇。

無可否認,疫情以前所未見的速度改變人們的工作習慣,某些工種甚至開始把黑色暴雨警告和十號風球等同「臨時休假」的期盼和幻想放下,因為有電腦、有網絡的地方便是辦公室,工作似乎變得不受晝夜和天氣影響。「Work is not a place you go, is what you do」,這是行內的新口頭禪。作為打工仔一份子的筆者亦不時反思,到底疫下的新常態(New Normal)有沒有可取之處,譬如經常在家工作到忘記吃午餐的筆者,對工作的觀感是變得更正面或是更負面。

即將踏入後疫情時代,其實我們應該要更興奮一點,因為疫情催生的不少科技都沒有時間限制,它們將繼續存在,甚至更廣泛地被應用,同時亦會更全面地重塑人們對職業選擇的想像空間,特別是那些行業集中程度(Concentration Ratio)偏高的地區,包括香港。

跟很多彈丸之地和缺乏天然資源的地區一樣,無論發展得如何高速、繁榮,都免不了把資源集中投放在數個重點行業的套路,令到那些有興趣投身未受祝福產業的人,在就職路上困難處處。就香港的情況而言,多年來的資源投放都偏重於數個高增值產業,包括今時今日定義已經變得十分模糊的金融服務業、旅遊業、貿易及物流業、專業及工商業支援服務業。在筆者看來,從結果證明這是正確的決策,最起碼此一發展方向令香港持續在國際舞台扮演重要角色。

香港產業單一化是不爭的事實,隨之而來的是教育單一化,體制內的學生從第一天開始,其選擇就被現實所局限,幾乎每間高等院校開展的課程都大同小異。

話說回來,後疫情時代到底如何幫助那些有志投身於在港不成氣候產業的朋友,在毋須離開家園的大前提下帶來機會?

疫情爆發期間,不少企業都被動性地必須讓員工在家工作,而不少人也逐漸適應居家辦公,結果,僱主和僱員雙方均發現,在家工作對效率並沒有造成太大影響,前者開始懷疑自己是否有需要長期付上昂貴的辦公室租金,後者開始排斥每天的通勤時間。呼應本書推薦序中 Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊提到的調查報告揭示,全世界超過 30%的勞動人口將會在疫情緩和後仍然維持遙距工作,而超過 60%的僱員在繼續遙距工作或者提高工資間,傾向選擇前者,根據預測,此數字仍持續上升。

在僱主與僱員關係趨於平等的今天,以人才為本的公司,於工作地點此方面的靈活性,疫情過後亦不會消失。當把員工聚集在同一個地點的必要性大大減低,不少具前瞻性的企業開始反思「為何員工招聘需要局限於同一個地市」。這對你的職業選擇又會帶來甚麼啟示?

筆者的看法一如文首所言,曾幾何時你以為有些工作絕不可能在香港找到,但以後的故事料會改寫。

遙距工作佔比最高的八個行業

遙距工作佔比最高的八個行業(非凡出版授權使用)

過去一個世紀以來,企業的營運和擴張模式基本上沒有出現過太大變化,設立地區總部或本地辦公室,往往是企業招兵買馬、大展拳腳前的必然步驟。這代表着,如果你居住的地區並不是心儀公司擴張時的首選地點,在不移居的前題下,你也理所當然地會錯過加入心儀公司的機會。但在遙距工作當道的今天,根據 LinkedIn 統計,把工作地點設定為 Remote 的招聘廣告,在 2020 年至 2021年間大幅增長了 3.57 倍(357%) 。這些工作會以沒有地點限制的前設開放給所有人,名副其實是有能者居之。

作為招聘市場的第一手觀察者,筆者也開始留意到,不少以往習慣把新加坡視作擴張基地的外資科企,開始在不同地區刊登相同的招聘廣告,意味着這些科企已經率先適應了不受地區限制的招聘策略,把重點放在找出最適合的人才。

世界公民的切入點

當然,這只是故事的開端,遙距招聘還面對一連串需要解決的問題,包括不同城市有不同的勞工法例、最低工資、退休保障等。經營和業務擴張出現瓶頸,往往是科技新貴樂於見到的狀況,應運而生的是容許這些遙距優先(Remotefirst)的公司,在合規程序下進行全球招聘的人力資源科技(HR Tech)平台,

目前所見,其背後支撐的是一個可配合全球化的薪資系統(Payroll System)。

基本上,這些「軟體即服務」新創(Startup)透過發展 HR Tech 成功得到天文數字的融資,據這些公司的資料顯示,無論是大中小企,在地點和法規都不受限制的情況下,服務需求者和用戶數字均呈現倍數增長。

一個簡單的比喻是,Amazon 和阿里巴巴(Alibaba)這些改變全球生態的線上貨物交易平台,令生產者和消費者不再受到地域限制,生產者可以接觸到更多潛在顧客之際,消費者的可選擇貨品清單也在無限擴張。而新登場的 Remotefirst Payroll System 可讓像你我般的服務提供者,在工作時不再受限於地點。

有危便有機,這個新模式同時代表着,香港的僱主可以把曾經定點在本港的工作機會開放出去,屆時你的競爭對手將來自全世界,而香港的工資水平可能會讓你「輸在起跑線」,儘管這對某些人來說依然是機遇,但也絕對會為相當群組帶來危機感,令持續自我增值變得刻不容緩。

筆者個人十分樂於見證這個趨勢,因為理想畫面中,自己選擇留守香港的發展空間似乎增多了。如果你面臨學業或事業上的抉擇,不妨以世界公民(World Citizen)這個身份作為切入點,給予自己更宏闊的想像空間。由此路進,30 年後的筆者會身處何地這種問題,好像突然變得不太重要了,因為筆者毋須再遷就工作地點的條件,喜歡哪裏便去哪裏,跟自己一同上路的是所熱愛的工作和更勝他人的技能。

書名:《香城職涯:被時代改寫的就業生態》

作者:黃榮錕(Ivan),全球最大型就業網絡LinkedIn(領英)HK公共事業部負責人,同時是本地職場類人氣Podcast「香城職涯Career Saucing」頻道主持人。



