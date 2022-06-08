居屋炒貴銀行估價或不足　議員促規管　陳帆：無意延長按揭保證期

本港土地問題嚴重，政府推出居屋、綠置居等讓增加市民「上車」機會，惟有關資助出售房屋卻淪為炒賣工具。俗稱「白居二」的「白表居屋第二市場計劃」推出後，二手居屋單位售價亦不斷上升，不時出現銀行估價不足情況，準白居二買家難按揭上會。

運輸及房屋局局長陳帆今日（8日）回應立法會議員質詢時，未有回應政府會否介入規管白居二單位售價，僅強調房委會早前已收緊居屋轉售限制，期望遏止資助出售房屋售價攀升。當局又稱，無意延長現時房委會30年按揭貸款保證年期，以免房委會承擔更大財務風險。



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陳學鋒建議政府規管未補價二手居屋售價

民建聯立法會議員陳學鋒指，白居二申請人購入單位後面對按揭上會問題，尤其是單位售價不斷攀升、銀行估價或不足。他強調「畢竟白居二唔係單純嘅自由市場，而係由政府由豁免補價而構建出嚟嘅市場」，建議政府規管未補價二手居屋售價，令市民能更易「上車」。

陳帆回應指，房委會早前已收緊居屋的轉售限制，將原價轉售限制由兩年增至五年，而在公開市場轉售則由10年延長至15年。他未有回應，居屋單位在官方的白居二計劃下被「炒賣」的質疑，以及會否介入規管白居二的售價，僅表示資助出售房屋單位的售價，早在2018年已與市場脫鉤，而是根據合資格市民家庭收入的水平而釐訂，故可在推售居屋單位時提供更大折扣。

梁文廣倡白居二家庭和單身配額比例改為八比二

議員梁文廣則建議，房委會考慮延長居屋單位的按揭還款保證期，以及將白居二計劃下，家庭和單身人士申請者的配額比例由現時的九比一，調整至八比二，以提升年輕人置業的機會。

民建聯立法會議員陳學鋒指，白居二單位售價不斷攀升、銀行估價不足，令市民難以上車。（資料圖片）

陳帆表示，截止今年三月，仍未補地價的居屋和綠置居共有27.1萬伙，粗略估計仍有10.5萬個居屋單位仍有剩餘按揭貸款保證期，惟10年以下的佔最多，達7.6萬伙。他表示，房委會就資助房屋出售單位的按揭總額達900億元，惟房委會可動用資金只得570億元，一旦延長按揭貸款保證期，房委會將要承受更多財務風險，故現時無計劃作出相關調整。

他強調，居屋按揭保證期會繼續維持在30年期。他又認為，房委會保證期僅屬銀行和財務機構的參考，房委會沒有規定還款期和貸款保證期要同時結束。

對於調整白居二家庭和單身申請者配額比例方面，他表示，考慮到家庭申請者的需要較為迫切，而白表居屋申請者的人數比例沒有太大變化，故房委會今年一月通過將白居二，將全年配額維持在4,500個，並將家庭和單身人士比例維持在九比一，強調房委會將適時審視有關情況，在有需要時作出相應調整。