房委會委員質疑公營房屋建屋量篤數　倡居屋分隊增「中獎」機會

【公屋/綠置居/居屋】香港基層家庭住屋問題嚴重，一般家庭公屋輪候時間升至6.1年，再創23年來新高。房屋委員會今日（7日）舉行周年公開會議，是政府換屆前最後一次公開會議，公營房屋供應問題繼續受關注。

會上有房委會委員批評，港府多番聲稱「已夠地」滿足未來10年，興建33萬伙公營房屋的目標。惟真正納入五年期建屋計劃的土地，部份仍在規劃和詳細研究階段，憂慮《長遠房屋策略》目標最終會落空，促政府壓縮規劃和建屋流程。

居屋申請亦長期出現超額申請，有委員亦批評，現時申請居屋有如「講運氣」，建議房委會另設新隊，讓已申請居屋多次仍未抽中的申請人，增加「中獎」機會。



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柯創盛︰陳帆解決房屋問題「有心無力」

房委會委員、民建聯前立法會議員柯創盛指，身兼房委會主席的運房局局長陳帆，曾多次聲稱，已覓得330公頃土地，未來10年興建33萬伙公營房屋，達到《長遠房屋策略》的建屋目標。惟10年計劃的後五年期中，部份用地仍有待規劃和詳細研究，形容「未必能達到十拿九穩」。

柯又批評，陳帆在解決房屋問題上「有心無力」，憂慮在「頭輕尾重」的建屋規劃下，長策建屋量目標最終會落空。他促請房委會研究縮短建屋流程和重新引入私人參建居屋，以及檢討公屋大量空置單位的問題。

一般家庭公屋輪候時間升至6.1年，再創23年來新高，成為房委會委員關注的重點。（資料圖片）

另一委員陳旭明則對居屋抽籤感不滿。他說，不少市民多次申請居屋仍未能抽中，批評現行攪珠的做法並不公平，「福利唔應該講運氣，(不如)夠運唔使納稅，唔夠運先要納啦，都一樣之嘛。」他建議當局將居屋申請人劃分三條隊，將首次申請和曾申請多次仍「食白果」的申請者分開處理，增加後者的上車機會。

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黃碧如︰應減少申請人揀樓次數加快上樓

資助房屋小組委員會主席黃碧如則表示，現時公屋輪候時間屢創新高，房委會應減少已獲編配公屋申請人揀樓的次數，加快他們上樓，以縮短公屋輪候時間。她續指，綠置居在2018年未有恆常化後，至今已五年，認為房委會應檢討有關計劃，包括研究綠置居推出後對公屋供應及公屋輪候時間的影響，並在經濟不景、公屋輪候時間長期大幅偏離目標時，將綠置居調撥為公屋，讓更多有需要市民上樓。

另一委員麥萃才指出，政府應改善公屋分配機制，包括參考過渡房屋編配機制，讓社工介入，讓在居於不適切居所的申請人及早上樓。他又促請房委會增加資訊透明度，讓申請人能及早得悉其預計可獲分配公屋時間等。

麥又批評，當局依賴西方媒體平台，如facebook和Google等發放資訊，「喺中美角力下，呢啲軟件作為唯一發放途徑有問題。」他建議當局可考慮在Tik Tok和微信等內地平台公布最新消息。