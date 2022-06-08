政府擬建授權數據交換集　市民可授權交換個人資料　料明年試用

政府2020年年底推出「智方便」平台，截至今年五月底，已有130萬「智方便」用戶，更有超過40萬是「智方便+」用戶。創新及科技局局長薛永恒今（8日）回覆議員質詢時表示，政府正構建授權數據交換集，讓市民可以選擇授權政府部門，透過系統交換其個人資料，預計明年可試用。



政府2020年年底推出「智方便」平台，截至今年五月底，已有130萬「智方便」用戶，超過40萬是「智方便+」用戶。（資料圖片）

今年「智方便」平台已提供逾210項政府及公私營機服務

薛永恒表示，前年底推出「智方便」平台後，原預計2023年底將有130項服務採用該平台，但截至今年五月底，平台已提供超過210項政府及公私營機服務，並錄得1,700萬次使用量，當中最多人查詢電子針卡、電子檢測記錄、醫健通、稅務易、續領車輛牌照、康體通、申請在職家庭津貼、查閱電費及煤氣單等，形容屬「超額」完成。

他透露，政府資科辦參考其他地方如新加坡的做法，透過實時數據互通方式，替代建立中央資料數據庫，在用戶同意情況下交換數據，以便使用政府服務；亦正構建授權數據交換集，讓市民可選擇授權政府部門透過系統交換其個人資料，省卻重覆輸入相關資料程序，預計明年可試用。他又表示，同時系統將連接金管局開發的商業數據通，正與公司註冊處探討細節，讓金融機構取得客戶授權，可查核儲存在政府系統及數據庫資料

創新及科技局局長薛永恒回覆議員質詢時表示，政府正構建授權數據交換集，讓市民可以選擇授權政府部門，透過系統交換其個人資料，預計明年可試用。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

議員馬逢國問及城市售票網於2023年底會採用智方便模式，現時演唱會亦推行實名制，但在收集及處理個人資料上，會對營辦商造成成本及私隱等負擔，問及當局如何理想銜接。薛永恒指「智方便+」可便利實名登記、申請及購買服務，當相關部門及機構用好智方便，可作為一個媒介；在不同機構在對接上，當局會提供訓練課程及沙盤推演。

議員冀用智方便進入政府網頁可減省登入次數

議員陳健波以借用電子書為例，登入智方便後再連接到公共圖書館網站，仍要輸入個人資料，關注可否升級至只需輸入一次用戶名稱及密碼，便可登入政府不同網站。薛永恒解釋，希望簡化流程，減低重覆輸入密碼，以做到便民利民，但現階段希望先讓服務涵蓋面廣闊，繼而優化及簡化操作，否則無法吸引用戶及機構成立服務提供者。

另有議員關注何時可在大灣區透過智方便使用網上服務，薛永恒回應指，目前需時與內地城市做好互認對接，在資訊流動情況下得到合理的保安確認，讓市民有信心使用，故認為新政府要加大力度做好相關工作。