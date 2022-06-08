渣馬死因｜輔助隊長官稱初時以為有人仆親　故只派急救站人員到場

五旬男子2018年參與渣打馬拉松賽事，期間在跑道上暈倒，送院留醫4日後不治，其死因研訊今（8日）續，在場醫療輔助隊最高負責人作供，他稱當日接報有選手受傷，對方並未提及有人暈倒，故他以為只是「仆親」，只派急救站人員到場。被問到他平日如何判斷應派多少人及帶備甚麼儀器到場，該負責人稱相信急救人員的專業知識和判斷，又說：「唔夠佢地會再問。」



接報未聞傷者暈倒

醫療輔助隊高五級長官梅海淮稱，2018年1月21日比賽當天，他是駐場醫療輔助隊的最高負責人，他曾接獲田總職員通知有跑手受傷，但沒提及傷者暈倒，他以為只是「受傷仆親」，便派急救站人員到場協助。

醫療輔助隊高五級長官梅海淮稱初時以為傷者只是「仆親」，故只是叫急救站的人員到場。(劉安琪攝)

認同應避免無故移動救護車

對於早前庭上提到，有急救站人員曾要求救護車接載至傷者位置，但救護車指揮官陳建榮卻稱，在未有查詢詳情下，救護車只會接送傷者的指引為由拒絕。梅作供時亦認同陳的說法，並指此舉為避免無故移動救護車，從而延誤其他有需要送院的人士。梅又指，急救站理應可獨立運作，並自行調派急救單車、電單車等協助工作，但他不清楚急救站有否這些工具。

救護車主管要求先請示協調中心

急救站主管江曉輝則指，他當日早上8時10分收到救助電話，聽上去情況比較危急，故他派隊員出發後，立刻走到附近的救護車，向該主管表示遠處有跑手需要協助，希望對方能開車到傷者所在地，並順道接載其隊員。惟救護車主管要求江先請示意外事故協調中心，江聽罷用無線電要求中心派車，但中心回覆指尚未有急救隊隊員接觸到傷者，故不能派出救護車。

城巴主管楊永康稱當日致電協調多次才接通， 對方稱未收到要召救護車的要求。(李慧娜攝)

協調中心稱未收到要召救護車的請求

醫療輔助隊城巴主管楊永康供稱，當日得知有跑手暈倒，已有救護人員在照料及已召救護車後，他便致電意外事故協調中心，卻多次未能接通，至電話接通時，對方卻稱未收到召救護車的請求。楊因而再聯絡現場人士了解事件後再致電中心。楊又承認當時未有留下聯絡，亦忘記曾否自稱「城巴楊sir」。

死者李文德終年50歲，基督教福音機構幹事，2018年1月21日參與渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒，之後送院救治，同月24日於東區醫院不治。香港業餘田徑總會及醫療輔助隊被列為有利害關係方。

案件編號：CCDI-43/2018(DK)

主要證人供詞及當日比賽情況。(詳看下圖)