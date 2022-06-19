父親節｜小予恩父無條件付出　用愛填補永遠遺憾：沒聽過一聲爸爸

今日父親節，對一直年中無休照顧小予恩的予恩爸爸來說，或許就如過去四個父親節一樣，沒有什麼慶祝活動，他最想要的父親節禮物就是爭取與小予恩相處時間，且永不言悔：「真係好攰，但無辦法，能夠趕嚟多啲陪佢就盡量陪。」



患先天性膽管閉塞的五歲女童小予恩，2017年12月時在瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓，需要長期留院觀察。小予恩身體狀況時有起伏，父母在事故後悉心照顧，予恩爸爸每日下班後更風雨不改趕往醫院，出於偉大父愛，他願意無條件付出，承諾陪伴女兒走到最後一刻，哪管時間還有多久，也要用愛將那遺憾填補：「出事前未試過對住我講爸爸，出事之後都已經講唔到嘢，係好大遺憾。」



予恩爸爸父親節專訪系列：

父親節｜小予恩父女醫院過節 不問禮物與慶祝：只願她可活下去

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風雨不改探望 與時間競賽：予恩唔知道可以活多幾耐

小予恩近日肝臟情況惡化，醫生亦指已無計可施。予恩爸爸表示，除了疫情期間醫院不容許家人入病房外，每日放工後亦會趕到醫院探望及照顧予恩，他坦言：「真係好攰，但無辦法，尤其是予恩𠵱家可以話走到生命盡頭，亦唔知道可以活多幾耐，能夠趕嚟多啲陪佢就盡量陪。」

非常爸爸願犧牲私人時間與二人世界：兩公婆無出去撐枱腳

這位「非常爸爸」每日亦會到醫院陪伴女兒兩至三小時才回家，而他往返醫院須近三小時，同時要兼顧工作，變相犧牲全部私人時間：「唔會再出去同朋友食下飯、飲下嘢。」因予恩吞嚥能力有問題，容易哽塞及嘔吐，媽媽更要24小時留在醫院照顧，經常要凌晨3、4時才可休息，「都無得兩公婆出去撐枱腳，夫妻之間都無機會共聚。」

一個平凡舉動也十分珍惜：見到佢嘅笑容已經係好大鼓勵

雖然每日亦要辛勞照顧，不過予恩爸爸指每日到醫院希望可「抱多啲予恩，多啲交流，留下多啲回憶。」他又稱，予恩有別於普通小朋友，四肢不能活動，故對一般人而言很平凡的時刻，一家人亦十分珍惜：「予恩有開心舉動對我哋都已經係好大鼓舞，當我哋情緒好低落，見到佢嘅笑容已經係好大鼓勵。」

抱多啲予恩，多啲交流，留下多啲回憶，予恩有開心舉動對我哋都已經係好大鼓舞，當我哋情緒好低落，見到佢嘅笑容已經係好大鼓勵。 予恩爸爸

被問到與予恩之間的深刻經歷時，予恩爸爸笑言最難忘她頑皮的行徑。他解釋指予恩排尿有困難，不能自行排清尿液，故須用尿喉協助。他憶述有次在排尿途中，予恩踢跌尿壺及濺污整張床，「我同媽媽本身都好嬲，但聽到佢踢完之後，好似正常小朋友咁『卡卡笑』，我哋都好驚訝、怒氣全消，媽媽話如果可以再笑多幾次，都唔介意佢咁曳」。

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上天既然賜女兒畀我哋，無論健唔健康，都一定努力付出愛......（雖然）出事前未試過對住我講爸爸，出事之後都已經講唔到，係好大遺憾。 予恩爸爸

沒聽過一聲「爸爸」 愛的承諾卻永不變：我一定努力付出

予恩父母五年間年中無休照顧女兒，予恩爸爸感慨指願意無條件付出，陪伴予恩到最後一刻，並靠着信仰捱過一切：「上天既然賜女兒畀我哋，無論健唔健康，都一定努力付出愛。」不過他亦有一大遺憾，就是從來沒有親耳聽過予恩叫一聲爸爸：「出事前未試過對住我講爸爸，出事之後都已經講唔到，係好大遺憾。」