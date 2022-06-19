父親節｜小予恩父女醫院過節　不問禮物與慶祝：只願她可活下去

一年一度的父親節，今日（19日）對不少家庭而言是共聚天倫慶祝的日子，不過有「非常爸爸」要在醫院度過：「都唔記得父親節係邊日！」



患先天性膽管閉塞的五歲女童小予恩，2017年12月時在瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓，需要長期留院觀察。予恩爸爸自女兒出事後，直言因大部份時間在醫院度過，以往亦沒有慶祝父親節，每年會慶祝的節日只有小予恩生日。



原來，父女兩人是同一日生日，不過予恩爸爸從不會為自己慶祝：「我無所謂啦幾廿歲人，反而予恩每過一年生日都好感恩。」小予恩近日病情惡化，無人知曉父女可同度再多少個父親節，而「非常爸爸」願望很簡單：「繼續生存到落去，能夠活下去已經好感恩。」



予恩爸爸父親節專訪系列：

父親節｜小予恩父無條件付出 用愛填補永遠遺憾：沒聽過一聲爸爸

一如往年沒慶祝：每日當係最後一日 每過到一日都開心

今日父親節，予恩爸爸將跟平日無異到醫院照顧女兒，他父親節前受訪憶述，因大部份時間在醫院度過，加上要照顧予恩，故往年亦不會慶祝：「試過連續兩年年三十晚都要喺醫院過，所以節日我哋都唔係好重視。」今年父親節，予恩爸爸指更加不會慶祝，因近日予恩情況惡化，且因身體狀況無法進行肝移植，他形容：「每日當係最後一日，每過到一日都開心。」

每日當係最後一日，每過到一日都開心。希望佢少啲突發情況、少啲嘔吐，精神維持好好嘅狀態。 予恩爸爸

予恩繼續生存 病情穩定 已是最好的父親節禮物

予恩爸爸今年的父親節願望亦非常簡單，只希望予恩可以繼續生存：「已經係好基本嘅期望，唔期望佢會康復，只要個肝臟能夠繼續修復，能夠活下去已經好感恩。」他又盼望小予恩病情更穩定，就已經是最好的父親節禮物：「少啲突發情況、少啲嘔吐，精神維持好好嘅狀態。」

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父女兩人同月同日生 蛋糕只寫予恩名字

予恩一家不重視節日，唯一會慶祝的日子就是予恩生日，惟予恩爸爸笑言，其實父女二人是同一日生日，但每年亦只會為小予恩慶祝：「蛋糕都淨係寫予恩個名，我無所謂啦幾廿歲人，反而予恩每過一年生日都好感恩。」

（生日）蛋糕都淨係寫予恩個名，我所謂啦幾廿歲人，反而予恩每過一年生日都好感恩，明白好多嘢唔係自己可以掌握到。 予恩爸爸

然而最令予恩爸爸難忘的生日，就是予恩在一歲生日前一天手術後出現事故，第一個生日就在深切治療部度過，他指當時有如晴天霹靂。五年間予恩慢慢長大，雖然仍需長期留院，亦只得2020年至2021年年中之間可回家休養，不過予恩爸爸直言已想通：「明白好多嘢唔係自己可以掌握到。」

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有心理準備予恩隨時會離開：到時任務完成都唔會好後悔

予恩近日病情不穩，仍留醫瑪麗醫院，予恩爸爸指抽血結果顯示，她的肝指數及凝血指數一直未見改善，醫生亦稱已無計可施，但她現時精神不錯，予恩爸爸形容要等待奇蹟發生。他又坦言已有心理準備予恩會隨時離開：「到時我哋任務完成，唔會好後悔，因為已經盡咗最大努力照顧佢。」

（有心理準備予恩會離開）到時我哋任務完成，唔會好後悔，因為已經盡咗最大努力照顧佢......呢個世界有人為咗生命好努力活下去，予恩都唔放棄，希望大家唔好咁容易放棄 予恩爸爸

冀予恩純真笑容鼓勵大家：唔好咁容易放棄

雖然小予恩病情反覆，不過面上仍掛着純真的笑容。予恩爸爸希望女兒經歷可鼓勵大家：「呢個世界有人為咗生命好努力活下去，予恩都唔放棄，希望大家唔好咁容易放棄。」他又指，收到很多市民來信到醫院鼓勵予恩，包括不少在囚人士，形容每一封信亦令家人感到鼓舞，感謝所有曾來信的市民。