確診大廈︱新增大廈回落至131幢　敦皓、譽皇居等上榜中西區最多

政府今日（8日）更新確診大廈，新增131幢大廈上榜，較昨日（7日）新增352幢少超過200幢，新加入大廈當中以中西區大廈佔最多，有13幢，緊隨其後的是九龍城區及觀塘區，均有12幢。上榜大廈中包括不少私人住宅，包括敦皓、譽皇居及天晉1期星鑽海等。



今日新增的確診大廈當中，由中西區取代東區成為最多新增確診大廈的區份，有13幢大廈上榜，當中包括不少私人住宅，例如西半山的敦皓、中半山的譽皇居等；而早前最多新增確診大廈的東區則減至只有10幢，當中包括杏花邨11庭及42座等。

除港島區外，九龍區的九龍城區及觀塘區則同樣新增12幢大廈，當中包括九龍城區的海濱南岸2座與4座及觀塘區的曦臺1座；至於新界區則以沙田佔最多，有11幢，包括御龍山11座、晉名峰E座等。

6月8日確診大廈名單

