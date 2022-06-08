學校爆疫｜多94宗呈報　新加坡國際學校現三個案　全校停課大清洗

本港疫情持續，學校持續有爆發，衞生署衞生防護中心今日（8日）公有，學報呈報94宗檢測陽性個案，涉及87間學校，包括61名學生及33名教職員。早前出現爆發的九龍塘方方樂趣英文小學，今日再新增兩個案，屬之前個案緊密接觸者，該校2F班需要停學；而新加坡國際學校亦有兩名教師及一名工作人員染疫，需停課一兩日，進行大清洗。



▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼



方方樂趣英文小學增2個案 2F班有3個案暫時停課

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，九龍塘方方樂趣英文小學昨日已累計有13人染疫，今日再新增兩個案，屬之前個案的緊密接觸者，其中一名患者是早前個案的兄弟，兩人分別就讀2F及1F班。因2F已有三宗確診個案，該班需暫時停課。

▼新加坡國際學校有職員快測陽性▼



香港仔新加坡國際學校增兩教師及一工作人員快測陽性

至於位於香港仔南朗山道的新加坡國際學校，今日新增兩名教師及一名工作人員快測陽性，加上該校本身有個案，該學校會停課一兩日，進行徹底大清洗，衞生防護中心會在大清洗後繼續留意該校會否再有新個案。

▼蘇浙小學國際部爆疫▼



蘇浙小學國際部增一名清潔工染疫

另一間有爆發的蘇浙小學國際部，今日新增一名清潔工染疫，暫時未肯定是否與其他個案無接觸，但似乎與其他個案未必有關係，衞生防護中心會繼續觀察情況。