大學國際化｜大學校長反思大學排名：從來如此，便對嗎？

5月初，內地知名高校中國人民大學宣布退出世界大學排名，引起社會廣泛討論。將議題置於香港，「香港有五所百名以內的高校」常為政商界津津樂道，但也不時有質疑國際排名「綁架」大學辦學。香港恒生大學校長何順文就此與《香港01》對話，坦言很多人都知道大學國際排名有太多流弊，「但就是『敢怒不敢言』。」



流弊之一在於排名其實是「商業產品」，其獨立性及認受性成疑。「機構又做球證又做球員。」何順文批評，這些製作排名的機構兼做生意和評分，當中會有利益衝突，「就等於核數師不會做顧問一樣，要分開才是獨立可信的。」

這一商業產品折射出傳統經濟學思維——鼓勵競爭，以倒逼市場主體提升生產效率，降低產品價格。然而，高等院校並非純粹的企業，高校間比拼也不是純粹的市場競爭。

何順文表示，教育是潛移默化的，價值顯現需要時間，但機構會出於商業考慮年年公布排名，「學校『上上落落』才能吸引眼球。」短視的排名很難公允地衡量教育的長期影響，「做教育不是打球賽，不應鼓勵競爭，而是希望大家都可以進步，以少的資源發揮最大價值，更多創新。」

何順文還指出......

詳細內容請閱讀第318期《香港01》電子周報（2022年5月23日）《大學校長反思大學排名 ：「從來如此，便對嗎？」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

恒生大學校長何順文在恒管升格為「大學」的正名起動禮上表示，大學日後不會投放資源參與排名遊戲。（資料圖片）