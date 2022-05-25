大學國際化｜大學校長反思大學排名：「千校一面」還是百花齊放？

英國商業機構THE和QS自2004年合作推出「大學排名」，如今已被廣泛接受，香港更視為重要指標。例如，有僱主將「畢業於前一百名的大學」作為招聘準則，特區政府亦經常以「香港有五所百名以內的高校」例證本地高教水平不俗。問題是，大學有「優劣」之分嗎？香港大學前校長、香港科學院院長徐立之接受《香港01》專訪時坦言，不少院校為了排名「做數」，但排名與教學質素「沒有必然聯繫」。



「最根本的問題是沒有理想大學的定義。」倫敦大學學院（UCL）前校長Malcolm Grant曾在專欄一針見血：「（理想大學）是大還是小？是做研究還是專注教學？是要成為擁有大量研究收入的專業科技機構，還是優先發展人文社科？辦學要冒險還是規避風險？」

以一套標準比較不同高校，猶如比較「蘋果」和「雪梨」，抹殺各自風味。有研究指出，大學排名評價體系傾向「國際化」、「學術化」。規則之下，不少大學為了提升排名「奇招百出」，甚至捨棄本土特色，輕視教學，將大學辦成千篇一律的「麥當勞」。

「整件事變成『做數』之後，大家就去『鬥做』囉！」香港大學前校長、香港科學院院長徐立之批評排名規則偏頗衍生問題，「假如奧林匹克的規則是可以『食藥』去跑馬拉松，那大家一齊『食藥』啦！」

說起被形容是「必要之惡」的大學排名，徐立之滔滔不絕......

詳細內容請閱讀第318期《香港01》電子周報（2022年5月23日）《大學校長反思大學排名 ：「從來如此，便對嗎？」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

香港大學前校長、香港科學院院長徐立之批評大學排名之下，不少高校都會「做數」。（香港科學院提供）