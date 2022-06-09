賞你食｜牛角等800食肆參加　仍有4次機會搶購　第2批半價券售罄

旅發局繼「賞你遊」後，早前再推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，由6月2日起至7月13日，一連六周每逢周四早上10時，發售半價現金券，合共推出2萬套。繼上周四後，今早（9日）第二批現金券推出不久，已被搶購一空。不過落空的市民仍有四次搶購機會，可於下周四（16日）再接再厲。



旅發局推出新一輪「賞你食」餐飲優惠，一連六星期推出共2萬套半價現金券。( 網頁截圖 )

未來仍有四次購買機會

旅發局早前推出「賞你食」餐飲優惠，開售首日反應熱烈，首批現金券不到5小時已售罄。至於今日推出的第二批現金券，同樣不足半日已被搶購一空。不過落空的市民未來仍有四次機會，可再於下周四再接再厲。

至於成功的市民，若以半價，即100元及200元，購買分別為200元及400元兩款現金券，即可到指定餐廳用膳時使用。由於「賞你食」的合作伙伴為一站式餐飲平台OpenRice，故有意購買現金券的市民，必先登記其帳戶。

▼「賞你食」餐飲優惠食肆名單▼



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現金券使用期限為8月10日

市民須以VISA、Mastercard、美國運通、銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及BOC Pay等方式付款。相關現金券的使用期限為8月10日或以前。

此外，計劃共涵蓋逾160個「優質旅遊服務」計劃的認可餐飲商戶，合共逾800間本地餐廳，包括如大家樂、美心及太興等連鎖快餐店；亦有牛角及牛涮鍋等中檔品牌。

按此進入「賞你食」活動網站

「賞你食」現金券購買五步曲︰



1. 選擇現金劵種類（200元或400元）；

2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」；

3. 登記或登入OpenRice帳戶；

4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付購買；

5. 於今年8月10日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現金劵二維碼（每次交易最多使用一套現金券）。



每次交易最多使用一套現金券

「賞你食」現金券每人限購各一套，例如200元現金券（售價100元）為一套4張，每張50元；400元現金券（售價200元）為一套2張，每張200元。每次交易最多使用一套現金券，須在點餐前登入帳戶及出示現金劵的二維碼。