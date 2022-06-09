前區議員助理探訪在囚者　涉討論刪除網上資料　否認妨礙司法公正

區議員黃國桐的前助理與另一人，被指曾助一名涉藏煙霧彈而遭還柙的男學生，刪除手機內的資料，3人被控串謀妨礙司法公正等罪名，案件今(9日)在區域法院開審。控方開案陳詞透露，該男生在2019年平安夜被捕，並被發現在觀塘一迷你倉內藏有煙霧餅及火綿等爆炸品，該男生被捕後解釋，只是為攝影時製造煙霧效果。



3名被告：鄺偉邦（19歲，學生）、余昕鈺（19歲，區議員黃國桐前助理）及黃俊燁（20歲，無業）。3人被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們在2020年2月3日，在壁屋監獄達成協議，刪除兩個互聯網戶口，及一個手提電話號碼的資訊。鄺另被控管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘時昌迷你倉內管有爆炸品硝化纖維（即火綿）和10個煙霧餅。

次被告余昕鈺(左)，案發時是時任區議員黃國桐的助理。(李慧娜攝)

迷你倉搜出爆炸品

控方在開案陳詞指，案發當日警方在涉案迷你倉外截停鄺，發現他身上有迷你倉出入拍卡、防毒面罩過濾器等，便帶他到儲物櫃搜查，發現有10個煙霧餅、硝化纖維、大量化學品、多個防毒面罩及過濾器，於是拘捕鄺。

稱用以製造迷幻效困及玩魔術

鄺在警誡下稱，煙霧餅用於攝影以製造煙霧效果，化學品則用來做實驗，以製造新的化學品。他稱，煙霧餅由淘寶購入，他會在沙灘或廢棄工地使用，製造煙霧迷幻的拍攝效果，而火綿則用於玩魔術。

製新化學品但未有帶去示威

至於其他化學品而言，鄺稱在家品店、中藥房及兒童雜誌取得，他想用作製作新化學品，該些新化學品會作收藏之用或再製作新化學品。他這樣做只為興趣，未有將化學品帶到遊行示威活動。

余及黃探望時討論刪除資料

鄺被捕並被還押在壁屋監獄期間，余及黃在2020年2月3日前往探望，眾人在探訪對話中，協議刪除鄺的互聯網帳戶內資料及可透過「鬼機」取用的資料，有關對話被探訪室的錄音系統錄下，並被懲教署發現。

案件編號：DCCC286/2021