強制檢測︱36處所上榜　涉太古城中心春水堂、百勝角消防宿舍等

本港今日確診數字突破600宗，食物及衞生局今晚（9日）公布最新強制檢測公告，共36個指明地方上榜，包括4間食肆及32幢住宅大廈，總數較昨日減少10個。食肆中包括懷疑BA.4或BA.5個案曾到過的東涌黃泥屋2號地下大頭蝦南風海鮮酒家，以及鰂魚涌太古城中心1樓102號鋪春水堂。

至於住宅大廈，則有懷疑BA.2.12.1個案居住的將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍3座及何文田冠德苑冠昌閣，另外還有荃灣愉景新城10座、西營盤德輔道西321號瑧璈、紅磡海逸豪園15A座及將軍澳維景灣畔12座等。



▼6月9日強制檢測名單▼



新增36個指明地方列強檢 包括4間食肆

今日新增36個指明地方被列入強檢名單，總數較昨日少10個，食肆上榜數字亦較昨日少，今日有4間食肆上榜，當中包括位於東涌黃泥屋2號地下大頭蝦南風海鮮酒家，衞生防護中心今稱一名確診懷疑BA.4或BA.5、在麗豪航天城酒店兼職的46歲女患者，於6月4日曾到過該餐廳用膳。

太古城中心春水堂上榜

其餘上榜食肆包括何文田廣場3樓302號鋪翠河餐廳，該食肆昨日亦在強檢名單中，但需要強檢人士擴大至5月31日早上9時15分至10時15分曾到過的市民。另外還有鰂魚涌太古城中心1樓102號鋪春水堂，以及沙田山尾街18至24號沙田商業中心商場2樓龍悅。

西營盤瑧璈、鰂魚涌康怡花園須強檢

住宅大廈中亦有32幢上榜，港島方面涉及10幢，有鰂魚涌康怡花園N2座、灣仔鳳凰閣3座、西營盤德輔道西321號瑧璈及懷疑確診BA.2.12.1患者居住的灣仔謝斐道168號東基大廈等。

▼6月9日部份強檢食肆及大廈▼



紅磡海逸豪園上榜

九龍區則有14幢，涉及九龍城城美東邨美德樓、何文田田仁禮花園C座、何文田冠德苑冠昌閣、長沙灣蘇屋邨荷花樓及紅磡海逸豪園15A座等。

懷疑BA.2.12.1患者居所 消防處百勝角已婚人員宿舍須強檢

新界亦有8幢，包括有懷疑BA.2.12.1個案居住的將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍3座及同區的和明苑和暉閣，維景灣畔12座亦有上榜。除此之外，沙田河畔花園D座、荃灣愉景新城10座及屯門恒順園4座等亦榜上有名。

當局表示，所有在指定時間內，曾到訪以上地點的人士，須於6月10日或11日接受強制檢測。由明日起，位於沙田車公廟體育館的流動採樣站會改設於體育館的開放空間，而位於上水保榮路體育館的流動採樣站會改設於上水保榮路遊樂場天幕下。

▼6月10日流動採樣站▼



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當局亦指，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告接受核酸檢測，不能使用快速抗原測試代替，以符合公告要求。