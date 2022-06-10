政府撤銷楊森、單仲偕及戴耀廷勳銜　陳之望被撤銷太平紳士身分

政府今日（10日）刊憲，宣布撤銷民主黨前主席楊森、前副主席單仲偕，以及港大法律學院前副教授戴耀廷的勳銜；浸信會愛群社會服務處前主席陳之望連同楊森和單仲偕，亦被撤銷太平紳士的委任，即日生效。



楊森和單仲偕原本獲銀紫荊星章及太平紳士勳銜，他們2019年因為曾參與未經批准集結被判罪成，分別被判監1年2個月，現已出獄。單仲偕亦已離港。

而戴耀廷因涉嫌組織或參與民主派初選，被控「串謀顛覆國家政權」，正在還柙。他早前亦因2014年發起佔領行動，被裁定串謀犯公眾妨擾罪等，判監1年4個月；又承認2016年立法會選舉中宣傳「雷動計劃」而無申報，被判監10個月。

培正中小學前校監陳之望2016年被商人顧明均入稟，質疑他的博士學位來歷不明。他因為未有法庭命令交出證書正本，被裁定藐視法庭，判監6星期。

培正中小學前校監陳之望2016年被商人顧明均入稟，質疑他的博士學位來歷不明，因藐視法庭被判入獄6星期。（資料圖片）

單仲偕、楊森分別於2007、2009年獲授銀紫荊星章

翻查資料，楊森於2009年獲時任特首曾蔭權頒授銀紫荊星章，當時政府在嘉許語中讚揚他在公共和社會服務表現卓越，致力為弱勢社羣謀取福祉，就民生議題提供寶貴意見，貢獻良多，在不同的公職崗位上，促進社區與政府之間的溝通。

單仲偕則於2007年獲頒銀紫荊星章，政府在嘉許語中指，單在公共和社會服務方面，表現卓越，尤其在促進本港資訊科技業的發展，以及推動社會各界更廣泛應用資訊科技方面，貢獻良多。單仲偕和楊森同時也獲委任為太平紳士。

戴耀廷早於2001年，獲時任特首董建華頒授榮譽動章，表揚他致力推動《基本法》及人權方面的公民教育。