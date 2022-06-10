猴痘｜今列法定呈報傳染病設三級應變　緊急級別特首將親主督委會

海外爆發猴痘疫情，政府今日（10日）刊憲將猴痘列為法定須呈報傳染病，醫生發現懷疑個案必須向衞生署呈報。政府同時公布猴痘準備及應變計劃，當猴痘在本港出現甚或爆發時，應變計劃會立即啓動。應變計劃下，將劃分「戒備」、「嚴重」和「緊急」三個應變級別，當局會因應風險評估和猴痘對本地社區造成的健康影響而啓動。



政府今日刊憲，將猴痘納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1的表列傳染病，及訂為《預防及控制疾病規例》（第599A章）（《規例》）下的「指明疾病」。政府表示，香港至今未有發現人類感染猴痘病毒確診個案，然而，最近在一些猴痘流行和非流行的國家都出現人類感染猴痘確診個案，世界衞生組織亦呼籲各地政府作好準備。

醫生如懷疑有人染猴痘 須向衞生署呈報

政府續稱，為應對猴痘對本港構成的潛在風險，政府已刊憲，把猴痘訂為法定須呈報傳染病，以加強本港監測和應對此疾病的能力。按照《規例》的規定，醫生如有理由懷疑有病人感染猴痘，便須向衞生署呈報個案，並強調及早呈報是監測、預防和控制傳染病蔓延的重要一環。

猴痘病毒株。

應變計劃分「戒備」、「嚴重」、「緊急」三級別

衞生防護中心發言人指出，應變計劃劃分三個應變級別，包括「戒備」、「嚴重」和「緊急」，當局會因應風險評估和猴痘對本地社區造成的健康影響而啓動。計劃亦有各應變級別相應的指揮架構，並制訂應變系統框架，讓不同政府部門和機構得以協調，按議定的機制採取行動，以減低猴痘在本港的患病和死亡人數。當中，若最高的「緊急」應變級別啓動，行政長官或其授權人士將任督導委員會主席，並由食衞局提供秘書處支援。

▼張竹君向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件▼



猴痘症狀包括發燒、劇烈頭痛等

發言人補充，政府會繼續與世衞保持緊密聯繫，密切留意外地錄得的猴痘感染個案和世衞的最新建議，亦呼籲市民如出現猴痘症狀，包括發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大、口腔潰瘍及皮疹，應盡快求醫。

政府強調，會因應最新的科學實證和發展，不時評估風險，啓動或解除應變級別，並採取相應的防控措施。相關機構和組織在制訂各自的應變計劃和措施時，應參考本應變計劃。