電動車｜設5,000公共充電器提早3年達標　推App發充電位實時資訊

環境局近年力推電動車普及化，港府最新向立法會環境事務委員會提交文件，隨政府停車場加裝的1,000個中速充電器，將在今年中全數落成，本港可提早至少三年實現有不少於5,000個公私營公共充電器目標；又透露最快今年中推手機App，向公眾發放政府公共充電器的實時電子資訊。



▼《電動車普及化路線圖》電動商用車相關措施▼



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政府最新文件指，今年首季電動車佔新售私家車比率近一半，電動私家車總數已超過三萬輛，佔整體私家車總數4.6%。當政府停車場加裝的1,000個中速充電器將在今年年中全部落成，本港可提前最少三年實現《香港電動車普及化路線圖》訂下在2025年有不少於5,000個公私營公共充電器目標。

手機應用程式發放公共充電位實時資訊

環境局亦最快在今年中推出手機應用程式，向公眾發放政府公共充電器的實時電子資訊；亦研究邀請其他私人機構提供其轄下充電器的可用情況資訊，擴闊應用程式的覆蓋範圍。

另外，政府正準備在中長期，逐步把部份現有的加油站及液化石油氣加氣站，轉型至快速充電站，預計明年內會為首批數個改為快速充電站的油站用地進行招標。

環境局最快在今年中推出手機應用程式，向公眾發放政府公共充電器的實時電子資訊。（資料圖片）

政府今年新購房車 電動車比率增至近四成

在政府採購方面，去年共購買386輛房車，電動車只佔28輛（即7.3%）。文件指，已更新政府環保採購通告，政府新購及到期更換的中小型私家車必須以使用電動車為標準，今年政府預算為各部門購入的142輛房車中，55輛將為電動車（即38.7%），其餘房車因作應急或救援需要，暫沒有適當替代的電動車型號。

政府亦接觸超過40個半政府機構，鼓勵其參考政府新環保採購政策，香港房屋協會正計劃於2022/23年度引入電動車；香港機場管理局將於2030年年底前，把機場的電動車數量由去年的720輛增至超過3,000輛。

去年多項污染物濃度較2020年明顯反彈，亦超過世衞最終指標，當中二氧化氮（NO2）含量，更超世衞標準2.6倍。（資料圖片）

明年試用智慧空氣質素監測系統

此外，環保署正研發智慧空氣質素監測系統，預期明年開展試點項目，在一個地區的不同地點安裝微型空氣質素監測器，擴大監測範圍，結合現有監測站的數據、物聯網、人工智能和數值模型，向公眾提供更詳盡的實時地區空氣質素資訊。