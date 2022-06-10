澳門驗出波蘭急凍鴨舌帶新冠病毒　食環署指同批次曾入口指令回收

撰文：何瑞芬
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澳門食品安全廳昨日（9日）公布，在一批產地為波蘭的急凍鴨舌樣本驗出新冠病毒，澳門市政署已即時銷毀該箱重10公斤貨品。香港食環署食物安全中心今日（10日）稱發現受影響批次產品曾進口香港，已指示進口商將受影響批次下架停售，並展開回收，中心會安排銷毀。食安中心又呼籲市民停止食用受影響批次，有關急凍鴨舌名稱為CEDROB品牌的Duck Tongues Deep Frozen，由波蘭生產，進口商是形灃食品有限公司。

食安中心呼籲業界　停止使用涉事產品

食安中心表示，涉事產品牌子為CEDROB，批次編號22/028/3018，每包重十公斤，最佳食用日期為2023年7月28日日前。食安中心呼籲市民停止食用受影響批次產品，並應時刻保持個人、食物及環境衞生。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

本港形灃食品有限公司曾進口

食安中心發言人補充，得悉澳門食品安全廳昨日發出公布後，隨即聯絡澳門當局和本地進口商跟進，初步調查發現形灃食品有限公司曾進口受影響批次產品。為審慎起見，中心已指示有關進口商將受影響批次產品下架及停售，並展開回收

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中心將安排銷毀有關批次

中心續稱，市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2385 8005。中心又指，會將有關批次的急凍鴨舌封存並安排銷毀，並會繼續跟進事件，亦會加強對同類產品的檢測。

抽取3.4萬個食物及包裝樣本化驗　四度驗出病毒

食安中心已自2020年中開始加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過3.4萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測，只有去年8月公布的䱽魚及包裝樣本、去年11月公布的烏賊片及包裝樣本、今年2月公布牛肉及豬皮的包裝樣本，及今年4月公布的牛內臟包裝樣本及雞腿包裝樣本檢測呈陽性。

食安中心：人類不太可能透過進食食物而感染

中心重申，新冠病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。根據現有的科學資料，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染新冠病毒。

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