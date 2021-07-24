超級狀元再下一城成「十大傑出學生」　望投身金融業

第三十三屆香港特別行政區傑出學生選舉頒獎典禮於今（24日）舉行，今屆選舉以「迎ON接OFF」為主題，配合疫情下以網上授課代替面授課的新常態。

就讀保良局董玉娣中學的趙爾納，繼文憑試考獲7科5**成為超級狀元後，再下一城，榮獲「十大傑出學生」，最開心是遇到一班志同道合的朋友。亦有同獲「十大傑出學生」的同學表示，已獲劍橋大學及美國加洲大學伯克利分校取錄，立志讀物理，又期望日後可投身科創，並回港發展。



今年「十大傑出學生」選舉主題為「迎ON接OFF」，旨在透過活動向學生推廣正面心態接受網上活動及課堂。（羅君豪攝）

今年選舉主題為「迎ON接OFF」，旨在透過活動向學生推廣正面心態接受網上活動及課堂。大會截至5月14日，一共收到超過200份參選表格，經九人組成的專業評審對每份表格進行評分，選出60位學生進行複賽面試。經初賽、複賽及決賽就入圍學生的學業志向、社會貢獻、國際視野等進行全方位評核，最終選出十大傑出學生。

陳百里致辭時提到，期望同學能夠放眼世界，不但要留意「社會同世界上有咩值得追求」，亦應了解社會上所欠缺、所需要的。他亦希望，學生能作為社會的一份子，從而了解社會上的需要及作出回應，並幫助不同群組。

就讀保良局董玉娣中學的趙爾納，繼文憑試考獲7科5**成為超級狀元後，再下一城，榮獲「十大傑出學生」。談到未來升學打算，趙爾納指，雖然考獲佳績，但未有打算改變主意，仍會繼續選讀港大的計量金融課程，家人亦對其決定表示支持，又期望將來可在相關行業發展。他笑言，考到好成績後，「屋企人都好鍾意食嘢」，因此打算「食餐好」。

被問到參加傑出學生選舉的經歷，他就指參賽時未知會成為狀元，跟其他參選的同學都是照常相處，最開心是遇到一班志同道合的朋友。

何明華會督銀禧中學的連啟晉，曾籌辦全校校際服務辯論比賽「童行盃」，以童工、少數族裔、貧窮及發展中國家的議題作辯題。（羅君豪攝）

受義工服務啟蒙 辦辯論比賽期望關注小眾議題

另一位「十大傑出學生」、就讀何明華會督銀禧中學的連啟晉，一直熱心於義工服務，曾經去過柬埔寨充當義教老師。這次的義工經歷成為他的啟蒙，回港後繼續關注貧富議題，並與一班同學籌辦全校校際服務辯論比賽「童行盃」，以童工、少數族裔、貧窮及發展中國家的議題作辯題。他續指，留意到過去不少辯論比賽中的議題均圍繞政府政策，因此他希望所辦的「童行盃」能令大眾關注貧窮、少數族裔問題等。

準備升讀中六的連同學提到，暫未有升學打算，但亦期望將來升讀的學科可與時事相關，並發揮所長，貢獻社會。

聖公會林護紀念中學的丘智健，榮獲「十大傑出學生」，在文憑試中考獲亦科5**，兩科5*的他，現時獲劍橋大學及美國加洲大學伯克利分校取錄。（羅君豪攝）

立志讀物理 望回港發展

聖公會林護紀念中學的丘智健亦「十大傑出學生」之一，在文憑試中考獲六科5**，兩科5*的他，現時獲劍橋大學及美國加洲大學伯克利分校取錄。他提到，因個人興趣，立志讀物理，又期望日後可投身科創，並回港發展。不過，追夢的道路並不容易，出身普通家庭的丘同學透露，家庭經濟未能全數負擔出國讀書的經費，現正申請政府獎學金。