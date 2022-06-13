菲傭猝死案｜勞工處代表稱外傭在家居工作　難就工時作限制

菲律賓女外傭來港工作為新僱主工作約4個月，突在僱主家昏迷死亡，死因研訊今續。入境處及勞工處的代表稱未收過涉案僱主及外傭的投訴，勞工處代表承認本港法例未有限制外傭工時，因為外傭在家居環境工作，難以界定「工時」的定義，此方面要待政府作出政策評估時才可處理。



菲律賓籍死者Quinto Leonita Arcillas（終年46歲，下稱：女傭），2016年尾受聘來港擔任家傭，惟2017年4月4日在僱主家突然昏迷，送院後不治。

入境事務主任謝展鵬稱，處方沒有收過死者Quinto Leonita Arcillas僱主黃勝榕的投訴。(李慧娜攝)

入境處未有收過對女傭僱主的投訴

入境處外籍家庭傭工組總入境事務主任謝展鵬指，處方於2017年4月10日從僱主黃勝榕收到終止合約通知書，終止原因為死亡，他又指處方未收過黃或對於其家人的投訴，而黃也沒有苛待外傭的紀錄。

外傭受不當待遇應向勞工處求助

被問到若處方獲告知曾有外傭休息時間不足或未有足夠食物等情況，會否影響處方發出簽證的決定。謝解釋，若外傭遇上此類情況，應先尋求勞工處協助，若有關情況極端，有機會拒絕向僱主發出聘請外傭的簽證。

勞工處外籍家庭傭工組高級勞工事務主任馮麗卿指，若外傭懷疑權益受到剝削，勞工處會提供免費諮詢服務及調停服務，如有需要亦會轉介法庭處理。(李慧娜攝)

若涉暴力虐待會轉介警方

勞工處外籍家庭傭工組高級勞工事務主任馮麗卿指，若外傭懷疑權益受到剝削，勞工處會提供免費諮詢服務及調停服務，如有需要亦會轉介法庭處理。若情況涉暴力虐待便會轉介警方跟進，涉及非法調配工作便會轉介入境處跟進。

中介要保存外傭與僱主的往來文件

馮表示，處方未收過涉案女傭的求助，直至警方通知才得知事件。馮又指，2016年處方向中介發出實務指引，要求中介要保存外傭及僱主之間的往來文件，亦要求中介要對專業操守及知識。

外傭工時難界定

馮承認法例未有限制外傭工時，因為外傭在家居環境工作，難以界定「工時」的定義，此方面要待政府作出政策評估時才可處理。被問到若接獲外傭投訴工時過長或僱主拒讓她在家換衛生巾會如何處理，馮表示處方會告知她有調停服務，再視乎外傭的意願是否作出調停。

案件編號：CCDI663/2017

主要證人供詞。(詳看下圖)