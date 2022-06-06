衞生署今晚（6日）公布，宗懷疑食物中毒個案，共涉及四人。他們在6月3日到上環德輔道中富衛金融中心地下美心MX快餐店午餐，吃叉燒炒蛋飯後，陸續出現肚痛，上吐下瀉，當中三人要留院。衞生署呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



衞生防護中心公布，首宗個案涉及一男一女，年齡為3及34歲。他們6月3日於上環一所食肆午膳，並於進食後約九至十小時出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和發燒等病徵；另一宗個案涉及一男一女，年齡均為51歲，他們同日進食同一所食肆的食物，約八至十小時後出現類似病徵。

其中兩人到私家醫院求醫，需要留院；另兩人到公立醫院求醫，當中一人也要留院。全部病人情況穩定。

美心MX上環富衛分店疑爆食物中毒，4人食叉燒炒蛋飯後上吐下瀉。（OpenRice圖片）

中心提醍市民要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

光顧可靠及有牌照的食肆；

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

進食前及如廁後要洗手。